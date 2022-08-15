نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض شخصي يبدأ من 5000 ريال لمحدودي الدخل وفترة سداد تصل 60 شهرا في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماهو التمويل الشخصي للأفراد، هو إعطاء الفرد مبلغ مالي يصل يساعده في تحقيق أحلامه وسداد جميع الديون، أو دفع المصروفات للتعليم، أو ترميم المنزل، أو شراء أثلث وأجهزة كهربائية، وذلك يحدث عند حصوله على التمويل الشخصي وسداد الأقساط لفترة طويلة قد تبدأ من 6 أشهر وحتى 60 شهرا، وذلك بموافقة من البنك المركزي السعودي الذي قام بتوثيق وتوفير عدد كبير من البنوك السعودية والشركات التي تقدم تمويل إسلامي، ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما أنه يوجد اختيارات للتمويل الشخصي إذا كنت تفضل أن تحصل عليه بتحويل الراتب أو بدون تحويل الراتب.

تمويل شخصي يبدأ من 5000 ريال

لجميع المواطنين السعوديين أصحاب الدخل الشهري المنخفض، سيارة مستعملة بقسط 752 ريال، ولجميع محدودي الدخل يمكنهم أن يحصلوا على تمويل شخصي يبدأ من 5000 ريال وحتى 250 ألف ريال، المناسب لك تقدم بطلبه الآن، وفترة السداد تمتد حتى 60 شهرا، بقسط شهري بسيط ومناسب للراتب الشهري ومبلغ التمويل الذي قد قمت بالحصول عليه، والتمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامي، وهذا التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب، ولكن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها حتى تحصل على التمويل سريعا وبدون تأخير أو إجراءات معقدة.

شروط التمويل الشخصي

يجب أن يكون المتقدم موظف حكومي أو موظف لدى الشركة المعتمدة للتمويل، وإذا كنت موظف حكومي فيجب أن يكون الراتب الشهري لا يقل عن 3000 ريال، قرض للمتقاعدين بأقل راتب، وللموظف الخاص يبدأ من 6000 ريال، والعمر يبدأ من 18 عاما، ويكون على رأس العمل لمدة ثلاثة أشهر قبل طلب التمويل للموظف الحكومي، أما الموظف بالقطاع الخاص فيجب أن يكون على رأس العمل 12 شرا، أما الموظفين العاملين بالبنوك والاتصالات فتكون الخدمة لمدة ثلاثة أشهر.

الأوراق المطلوبة وكيفية الحصول على التمويل

يمكنك الحصول على التمويل الشخصي للأفراد من قبل شركة المرابحة المرنة، وذلك بالدخول إلى الموقع الإلكتروني وتقديم الأوراق المطلوبة من صورة الهوية الوطنية، وخطاب تعريف بالراتب ويحتوي هذا الخطاب على وقت الالتحاق بالعمل، والراتب والبدالات، وإثبات العنوان الوطني بعقد ملكية أو إيجار، وكشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر، كما أنه إذا أردت أن تحصل على المزيد من المعلومات يمكنك الاتصال على رقم خدمة العملاء على الرقم 8001111810 لمزيد من الاستفسارات طوال أيام الأسبوع.