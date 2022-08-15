نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إرشادات القبول بجامعة الملك فيصل 1444 هـ kfu.edu.sa والتقويم الزمني للفصل الدراسي الصيفي في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد إعلان جامعة الملك فيصل عن نتائج الدفعة الأولى من الطلبة والطالبات المقبولين والمقبولات في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم الانتظام للعام الجامعي 1443 /1444 هـ، نقدم لكم من خلال هذا المقال الجدول الزمني للتقويم الجامعي لعام 1443هـ، مع توضيح اهم الإرشادات للمرشحين للقبول في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1443/1444 هـ، كما قد سبق وأوضحنا لكم من خلال مقال سابق في موقع ثقفني الإخباري عن كيفية التسجيل في الجامعة وسداد الرسوم إلكترونياً وغيرها العديد من المعلومات التي تهم الطلبة الراغبين في التقديم بالجامعة.

التقويم الزمني للعام الجامعي 1443/1444 هـ بجامعة الملك فيصل

لقد قامت الجامعة منذ فترة بوضع التقويم الزمني للعام الجامعي 1442/1443 هـ ولذلك يجب العلم أن هناك بعض منها قد مضى وقته ولذلك نقدم لكم من خلال هذه الفقرة المراحل التي مازال هناك فرصة زمنية للتقديم عليها وهي كالتالي؛