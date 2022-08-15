نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تمويلية جديدة بالتقسيط لسيارة تويوتا كورولا في السعودية 2022| شروط وأسعار وقيمة الأقساط في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة عبد اللطيف جميل الوكيل الرسمي لشركة تويوتا في المملكة العربية السعودية عن عروض تمويلية جديدة لسيارة تويوتا كورولا 2022 بشروط ميسّرة ومميزات كبيرة إذ يمكن للعميل الاستفادة من العروض دون دفعة أولى، أو الحاجة إلى وجود كفيل، كما أن سداد الأقساط على دفعات شهرية تصل إلى 60 شهرًا، فيما يسري هذا العرض حتى يوم الأربعاء الموافق 31 أغسطس.

شروط الاستفادة من عروض تمويلية جديدة لسيارة تويوتا كورولا 2022

ووضعت شركة عبد اللطيف جميل عددًا من الشروط والضوابط أمام الراغبين في الاستفادة من العروض التمويلية الجديدة لسيارة تويوتا كورولا 2022، وأهم هذه الشروط:

أن هذا العرض التمويلي سارٍ على موديلات محددة من السيارات، والإيجار الشهري لا يشمل قيمة الضريبة المضافة.

وتختلف الدفعات الشهرية باختلاف مواصفات وموديلات السيارة المختارة, وتحسب المصاريف الإدارية على أساس 1% من مبلغ التمويل وبحد أقصى 5 آلاف ريال سعودي للسيارة الواحدة.

يحق للشركة تعديل العرض أو إلغائه في أي وقت دون إعلان مُسبق.

في حال كانت الدفعة الشهرية تغطي 40% من صافي الدخل الشهري، يكون التمويل دون دفعة أولى.

يوفر العرض إمكانية إعادة تمويل الدفعة الأخيرة، وبالنسبة للأسعار فهي قابلة للتغيٌر حال وجود عوامل مؤثرة كالسجل الائتماني للعميل.

قيمة الأقساط لشراء سيارة تويوتا كورولا في السعودية 2022

وحددت شركة عبد اللطيف قيمة الأقساط لشراء سيارة تويوتا كورولا في السعودية 2022، والتي تختلف من سيارة لأخرى في جميع المعارض بالمملكة، وهي كالتالي:

القسط الشهري على تويوتا كورولا اكس إل أي 1.5، 1,339 ريال سعودي.

والقسط الشهري على تويوتا كورولا إكس إل اي مطور 1.5، 1,404 ريال سعودي.

والقسط على تويوتا كامري ال اي 2.5 هو 1,818 ريال سعودي.

أما القسط الشهري على عرض تويوتا كورولا إكس إل أي مطور 1.5 فتحة سقف فهو 1,510 ريال سعودي.

وقسط فورتشنر جي إكس 2 دفع ثنائي 2.7، بقيمة 2,071 ريال سعودي.

أسعار تويوتا كورولا 2022 في السعودية

وفيما يتعلق بأسعار سيارة تويوتا كورولا 2022 في السعودية، فهي على النحو التالي: