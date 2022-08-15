نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل في جامعة الملك فيصل وطريقة سداد الرسوم المستحقة إلكترونياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعلن جامعة الملك فيصل من خلال بوابتها الإلكترونية عن نتائج الدفعة الأولى للطلبة المقبولين لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم الانتظام للعام الجامعي الدراسي 1443/1444 هـ، وقد أوضحت الجامعة من خلال حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر عن أهمية الدخول إلى البوابة الإلكترونية ( سوف تجده ضمن خطوات التسجيل بالجامعة في الفقرة القادمة) والاطلاع على التعليمات المتعلقة بهذه الدفعة، كما تمثل جامعة الملك فيصل فرصة عظيمة للطلاب للتسجيل في كلياتها للتعليم عن بعد دون حاجة الذهاب إلى مقر الجامعة حيث تعتبر هذه الجامعة من أكبر الجامعات على مستوى المملكة العربية السعودية وأفضلها من حيث المقررات الجامعية المعتمدة بها وأيضاً إدارياً.

خطوات التسجيل في جامعة الملك فيصل للتعليم عن بعد 1442:

يمكنك التسجيل في كلية الملك فيصل للتعليم الإلكتروني عن بعد واختيار المقررات وتحديد الجدول الزمني الخاص بك وطباعته من خلال بعض الخطوات البسيطة التالية:

قم بالذهاب إلى الموقع الإلكترونيّ لـ جامعة الملك فيصل.

ثم قم بالضغط على كلمة العمادات الموجودة أعلى الصفحة.

قم بالنقر على عمادة التّعليم الإلكتروني والتّعليم عن بعد.

ثم قم بالضغط على تسجيل المقرّرات.

بعدها قم باختيار تسجيل الدّخول.

قم بإدخال البيانات المطلوبة كاملة.

وأخيراً قم بإضافة المقررات المطلوبة.

كيفية تسديد الرسوم المستحقة للالتحاق بالجامعة للتعليم عن بعد:

هناك تساؤلات عديدة حول كيفية سداد قيمة الرسوم المستحقة للالتحاق بكليات جامعه الملك فيصل للتعليم عن بعد، وكيف سدادها إلكترونياً وردا على جميع هذه التساؤلات نقدم لكم بالتفاصيل خطوات تسديد الرسوم إلكترونياً كما يلي:

قم بالذهاب إلى الموقع الإلكترونيّ الخاص بالبنك الذي تتعامل معه ولديك به حساب جاري. قم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم والرقم السريّ الخاصّ بك. بعد ذلك قم بالضغط على كلمة (دخول). ثم قم باختيار كلمة سداد والضغط عليها. سوف تظهر أمامك قائمة الفواتير الخاصّة بالطالب. قم بإضافة فاتورة جديده بالضغط على أيقونة (فاتورة جديدة). الآن يجب عليك إدخال المفوتر (118) الخاصّ بجامعة الملك فيصل في المكان الخاص به. يظهر أمامك قائمة خيارات قم باختيار جامعة الملك فيصل من بين قائمة المفوترين الموجودين. بعدها قم بالضغط على نافذة “دفع الفاتورة”.

بعدها يتم إخطار الجامعة بشكل إلكتروني بعملية السداد، ولكن عليك طباعة إيصال السداد والاحتفاظ به لإخراجه عند الحاجة، ولست في حاجة لإرساله لإدارة الجامعة.

كليات الجامعة:

تضم جامعه الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية، العديد من الكليات المتخصصة والمختلفة وهي كالتالي:

كلية الطب.

كلية التربية.

كلية العلوم.

كلية التربية.

كلية الآداب.

كلية الحقوق.

كلية الهندسة.

كلية إدارة الأعمال.

كلية الطب البيطري.

كلية المجتمع للبنات.

كلية الصيدلة الاكلينيكيه.

كلية العلوم الزراعية والأغذية.

كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات.

كلية العلوم الصحية للبنين، وأخرى للبنات.

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع.

شروط القبول في جامعة الملك فيصل:

لقد قامت إدارة الجامعة بوضع الشروط الأساسية للقبول والالتحاق بالجامعة على الموقع الرسمي الخاص بها وهي كالتالي؛

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أصل سعودي.

يجب أن يكون حاصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة العربية السعودية.

يجب أن لا يكون مسجل في أي جامعة أخرى، أو قد تم طرده من أي جامعة سعودية.

يشترط أن يكون المتقدم قد اجتاز اختبار القدرات من قبل المركز الوطني للقياس.

في حالة أن كان المتقدم يعمل لدى إحدى الجهات سواء الحكومية أو الخاصة، فيجب أن يحضر ما يثبت موافقة جهة العمل على دراسته في جامعة الملك فيصل.

رابط بلاك بورد جامعة الملك فيصل:

والجدير بالذكر أن نظام Blackboard بلاك بورد الجامعة يعتبر مجرد تحديث لرابط التعليم عن بعد الخاص بالجامعة والسابق ذكرة من خلال هذا المقال، ولأننا نسعى دائماً إلى موافتكم بكل جديد في هذا السياق نقدم لكم رابط بلاك بورد الجامعة وهو https://bblms.kfu.edu.sa/ والذي يمكنك تسجيل الدخول إليه بكل سهولة من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.