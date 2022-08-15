شروط إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي للوافدين وحالات الإعفاء 1444

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عمر شويل - جدة شروط إعفاء المنشآت الصغيرة المقابل المالي للوافدين صرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن الشركات الصغيرة خالية من دفع تعويضات مالية للعمال الوافدين من خلال حسابها الرسمي “خدمة العملاء” على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وتلقت الوزارة أسئلة بخصوص الرسوم المطلوبة للعمالة الوافدة لإنشاء سجل تجاري جديد.

شروط إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي للوافدين

ردت وزارة العمل بأن الشركات الصغيرة التي يعمل بها تسعة موظفين أو أقل معفاة من دفع التعويضات المالية لأربعة عمال وافدين فقط، بشرط أن يتفرغ المالك للعمل في المنشأة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إنشاء المنشأة أو تم الحصول على الترخيص.

والجدير بالذكر أن الإعفاء المطبق من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ينص على أن السنة المالية المستخدمة في احتساب المقابل المالي هي السنة الهجرية، على أن يبدأ الحساب بإصدار أو تجديد تصريح العمل الأول للمنشأة.

في عام 2014، كان إجمالي التعويض المالي لعامل واحد 200 ريال شَهْرِيًّا، أي ما يعادل 2400 ريال سَنَوِيًّا. وفي عام 2018 تم تغيير التعويض المالي إلى 400 ريال شَهْرِيًّا، وفي عام 2019 تميت زيادته إلى 600 ريال شَهْرِيًّا، مع الموافقة على زيادته في عام 2020، لكسب 800 ريال شَهْرِيًّا.

وأعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم السبت، إصدار تذكير بشأن عدد العمال الذين يسعون للإعفاء من التعويض المالي للشركات الصغيرة.

وفقًا للحكومة، تُستثنى المؤسسات التي يعمل بها تسعة موظفين أو أقل من دفع التعويض المالي، ويُعفى أجنبيان من المنشأة إذا كان المالك يعمل بدوام كامل ومسجل في التأمين الاجتماعي.

بالإضافة إلى عامل سعودي مسجل لديها، قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن أربعة وافدين معفيان شريطة أن يعمل صاحبهم بدوام كامل.

كيفية الاستعلام عن رسوم مكتب العمل على المؤسسات الصغيرة

أولاً، يجب عليك زيارة الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

بعد ذلك، الوصول إلى الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك، يتم تحديد خدمة الإصدار بناءً على ما إذا كان الترخيص التجاري يتم تجديده أو ما إذا كان هذا هو الإصدار الأولي.

بعد ذلك، انقر فوق زر تسجيل الدخول

بعد ذلك، يجب إدخال المعلومات المطلوبة بشكل صحيح، متبوعة برمز التأكيد الصحيح.

في الختام ستظهر صفحة تحتوي على كافة المعلومات الخاصة بالرسوم المستحقة لمكتب العمل مع رقم الدفع وحالة السداد.

كيفية دفع الرسوم باستخدام ماكينة الصراف الآلي