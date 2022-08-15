نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول الضمان الاجتماعي الجديد… رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة منذ أن أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن طلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد يتم تلقيها من خلال منصة الحماية الاجتماعية والدعم من المتقدمين الراغبين في الحصول على معاش الضمان الاجتماعي الشهري ممن يتقدمون إليهم، ننشر رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444 حيث يتم تأكيد أهلية مقدم الطلب لتلقي مبالغ الدعم المقدمة ضمن معاش الضمان من خلال دراسة شروط الأهلية المعلنة حديثًا.

موعد نزول الضمان الاجتماعي

من المتوقع أن يتم قبول طلبات الضمان الاجتماعي المطور على الموقع إلى أجل غير مسمى ومستمر، بدون تاريخ إنتهاء الصلاحية، يتم استلام طلبات التسجيل من المستفيدين الحاليين والمتقدمين الجدد بمرور الوقت من أجل التسجيل في البرنامج، منذ بدء تطبيق النظام قبل ستة أشهر أخطرت الوزارة رسميًا بإضافة خمسة أشهر أخرى إلى وقت التسجيل للضمان المُنشأ لهذه الفئة.

نتائج الاستحقاق والأهلية للقسط الثامن من الشهر الحالي سيتم الإعلان عن شهر يوليو في الأيام القادمة، وذلك لأنه من المقرر إيداع معاش الضمان الاجتماعي الجديد في الحسابات المصرفية للمتقدمين الذين أكملوا عملية التقديم في الأول من الشهر الميلادي الجديد.

وفي تصريح حديث بتاريخ 27 يوليو 2022 م حول توحيد موعد نزول الضمان الاجتماعي المتطور والقديم، باعتباره تاريخ نزول المتطور تم تأكيد ذلك من خلال حساب خدمة العملاء على موقع التواصل الاجتماعي.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444

بالنسبة للمتقدمين الذين تلقوا قرار القبول أو الرفض من الممكن أيضًا الاستفسار عن نتائج الأهلية والأهلية من خلال منصة الدعم والمزايا الاجتماعية، أو لعرض حالة الطلب لمعرفة ما إذا كان قيد المراجعة حاليًا أم دراسته أو في مرحلة أخرى، وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة تقوم بتضمين أسباب عدم الأهلية في ملف مقدم الطلب.

عند النقر فوق الأيقونة الموجودة أسفل الطريقة بعد تحديد أيقونة الطلبات لقراءة تفاصيل الطلب سيتم عرض جميع المعلومات، إذا كنت ترغب في معرفة سبب الرفض أو الحصول على رابط لإرسال الضمان المطور، يمكنك أيضًا النقر فوق غير مؤهل، والآن إليكم هذا الرابط الذي من خلاله يمكنكم التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444.