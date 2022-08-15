نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقدام العمالة من اندونيسيا في السعودية 1444 وما هي الشروط وخطوات الاستقدام والوثائق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرار استقدام العمالة من اندونيسيا 1444 في المملكة العربية السعودية أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن فتح باب استقدام العمالة من اندونيسيا تحت مجموعة من الشروط والضوابط المحددة والتي سوف نقوم بشرحها من خلال هذا المقال ونتناول كافة التفاصيل التي تدور حول هذا الأمر تعد خدمة استقدام العمالة في المملكة السعودية من أهم الخدمات التي أتاحتها وزاره العمل في المملكة من خلال استقدام العمالة عبر منصة مساند الالكترونية بطريقة تحفظ كافة حقوق الأطراف من خلال توقيع عقد بثلاث نسخ للمواطن المستخدم وطرف العمالة ونسخة لمكتب الاستقدام بهدف تنويع جنسيات ألعمالة المنزلية بما يخدم متطلبات احتياجات سوق العمل السعودي.

شروط استقدام العمالة من اندونيسيا 1444 في السعودية

أتاحت وزارة العمل في المملكة السعودية مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها واستقاؤها لاستقدام العمالة المنزلية من اندونيسيا من ابرز تلك الشروط الأتي:

ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 24 سنة.

أن تكون المهن المطلوبة من نفس جنس مقدم الطلب ما عدا طلب سائق لأنثي.

أن يمتلك مقدم الطلب حسابا على منصة ابشر الإلكترونية.

يحذر ألا يترتب مخالفات على مقدم طلب الاستقدام.

يجب تسديد رسوم التأشيرة التي تبلغ قيمتها 2157 ريال سعودي.

في حالة اذا كان المتقدم مقيما يجب أن تتوافر فيه تلك الشروط التالية:

تقديم أثبات قسيمه راتب كما ينبغي ألا يقل الراتب عن مبلغ 5000 ريال سعودي شهريا.

أن يكون المقدم موظفا أو مستثمرا. يشترط عدم ازدواجية المهنة المطلوبة.

يجب أحضار كشف حساب بنك يتضمن مبلغ 35,000 ريال في اخر ستة اشهر على الأقل.

خطوات الاستقدام من اندونيسيا 1444 إلى السعودية

لكي تتم عملية التسجيل بنجاح يجب الدخول إلى المنصة عن طريق إدخال البيانات التالية:

إدخال رقم الهوية الوطنية أو الإقامة. كلمة المرور. اختر نوع الخدمة.

الضغط على أيقونة استقدام حسب المواصفات وإضافة ما يلي:

(الاسم- الجنسية- المهنة). عليك الانتظار حتى تحميل صفحة الطلب. قم باختيار ثلاث أسماء مكاتب لاستقدام العمالة، ثم إرسال الطلب اليهم. الضغط على تبويب الاستمرار. يجب الاطلاع على بنود العقد والموافقة عليها.

قم بتحديد المواصفات المطلوبة في العامل المستقدم وهي:

الخبرة العملية. العمر. وبعد النقر على التالي. ثم التأكد من إرسال الطلب لمكتب الاستقدام. عليك الانتظار حتى صدور موافقة المكتب. قم بدفع المبلغ المالي المتفق عليه.

المستندات والأوراق المطلوبة لاستقدام العمالة من اندونيسيا