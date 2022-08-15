نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنفاق العوائد السنوية من وزارة المالية السعودية 1444 وكيفية الاستعلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقوم العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية بالسؤال عن صرف وموعد إنفاق العوائد السنوية من قبل وزارة المالية السعودية، وتعتبر تلك العوائد هي مبالغ مالية يتم صرفها دعماً للمواطن من خلال وزارة المالية في المملكة العربية السعودية للكثير من الفئات المستحقة للمساعدة والدعم ويتم تقديمه من قبل بعض القبائل والآسر العريقة الغنية لمساعدات المحتاجين من الفقراء وذوي الدخل المتوسط ولذلك كثر التساؤل من الكثيرين حول موعد إنفاق العوائد لسنة 1444هجرياً وخطوات الاستعلام عنها برقم الهوية والمستندات المطلوب لصرف العائد ودعم المواطن.

إنفاق العوائد السنوية للمواطن 1444 هجرياً

يتم إنفاق العوائد السنوية من قبل وزارة المالية السعودية للمواطنين داخل وخارج المملكة مع بداية العام الهجري الجديد، وبناءً على ذلك فإن تاريخ صرف العوائد السنوية لهذا العام بداية من شهر محرم، ويتم الصرف حتى شهر جُمادى الآخر، وذلك كما تم الإعلان عنه من خلال وزارة المالية السعودية، حيث يتم إضافة العوائد على دفعتين من خلال الحسابات البنكية لمستحقي المساعدات، كما أن العائد السنوي هو مبلغ يتم صرفه من وزارة المالية للمستحقين منذ الكثير من الوقت، يستحقها المواطنين السعوديين، وفي حالة وفاة المستحق، يرثها الأبناء بعد رفع المسوغات التي تتطلبها الوزارة، لمساعدة من يستحق ذلك الدعم.

كيفية الاستعلام عن العوائد السنوية برقم الهوية

قامت وزارة المالية بتوفير خدمة الاستعلام عن العوائد السنوية للمستحقين من خلال تسجيل رقم الهوية الوطنية، كما في الخطوات الآتية:

الذهاب إلى بوابة وزارة المالية السعودية. اختيار الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية المنسدلة. النقر على خدمات الأفراد. القيام باختيار الاستعلام عن العوائد. كتابة رقم الهوية في المكان المخصص لذلك. أضافة رمز التحقق الظاهر بالصورة. الموافقة على شروط الاستخدام، ثم النقر على الانتقال إلى الخدمة. الانتظار حتى يتم تحميل بيانات المقررات والقواعد التي تبحث عنها.

المستندات المطلوبة للعوائد السنوية من وزارة المالية

تطلب الحكومة في المملكة العربية السعودية من كل مستحقي الحصول على دعم الدخل السنوي تقديم مجموعة من الوثائق والمستندات الرسمية وتتمثل تلك المستندات في الآتي: