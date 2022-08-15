نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة المالية السعودية ومواعيد صرف العوائد واخر موعد للصرف وكيفية الاستعلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من مواطني المملكة عن اخر المستجدات وتحديد موعد لصرف العوائد واخر موعد لصرف العوائد وشروط الصرف وكيفية الاستعلام عن صرف العوائد وهو ماسوف نوضحه بالتفصيل بداخل المقال ونوضح كذلك كيفية اضافة الابناء للاستفادة من العوائد، حيث حرصت وزارة المالية السعودية على أن تقوم بتوضيح موعد نزول العوائد السنويه لعام 1443 قبل بداية عام 1444، وقد أوضحت الوزارة إلى أن موعد صرف العوائد المالية لعامنا الجديد 1444 سيكون مع بداية شهر محرم، وقد حرصت الوزارة على صرف العوائد السنوية على دفعتين حتى تصل العوائد إلى كل المستحقين عبر حسابهم البنكي بشكل جيد وسوف يستمر الصرف حتى شهر جمادي الآخرة 1444،وأعلنت وزارة المالية السعودية من خلال صفحتها عبر تويتر عن إمكانية التسجيل في الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها وذلك للتمكن من الحصول على الدعم المالي، فقد صرحت من خلال صفحتها الرسمية أن موعد الصرف العوائد الخاصة بالعام الهجري الجديد سوف يكون خلال شهر محرم 1444 هجريا حيث يتم تقديم العوائد السنوية التي تكون عبارة عن مبالغ مالية يتم تقديمها في صورة دعم مالي مع بداية كل عام جهري من قبل وزارة المالية والحكومة السعودية،وكما أوضحت أنه يمكن للمستفيد أن يقوم بإضافة أبناءه للاستفادة من العوائد السنوية، وذلك بطريقة إلكترونية دون الحاجة للذهاب إلى أي من المكاتب الحكومية، فقط من خلال الدخول على الموقع الخاص بوزارة المالية.

خطوات التسجيل للحصول على العوائد السنوية :

ادخل على رابط الموقع الرسمي لوزارة المالية السعودية.

ثم تقوم باختيار ومن قائمة الخدمات الالكترونية الخدمات الشخصية.

ثم عليك بقراءة جميع الشروط والأحكام ثم الموافقة عليها.

ثم تقوم بالنقر على ايقونة الوصول إلى الخدمة.

ثم تقوم بإدخال كل البيانات التي تطلب منك بشكل صحيح.

الضغط على أيقونة الاستفسار سيُعرض إليك الموقع كل البيانات التي قمت بادخالها بتفاصيلها.

ضرورة إرفاق كافة المستندات المطلوبة.

تقوم إدارة المالية بإرسال ردها سواء كان بالموافقة أو الرفض لطلب العوائد.

خطوات إضافة الأبناء في العوائد السنوية:

ادخل على رابط موقع وزارة المالية.

ثم تقوم بالضغط على خيار الخدمات الإلكترونية.

الضغط على خيار خدمة إضافة الأبناء.

ضرورة كتابة وادخال كافة البيانات المطلوبة مع مراعاة الدقة.

التأكد من رفع المستندات التي يقوم بطلبها الموقع.

الضغط على ايقونة إرسال البيانات لتقديم الطلب.

كيفية الاستعلام عن موعد صرف العوائد السنوية: