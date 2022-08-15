اقساط ايفون 13 جرير وما هي الشروط؟

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عمر شويل - جدة اقساط ايفون 13 جرير وهل شروط جرير لتقسيط الجوال سارية على المتقاعدين والموظفين أم أنها تختلف من حالة إلى حالة أخرى؟ فتعد مكتبة جرير هي أهم الأماكن المخصصة لبيع الأجهزة الإلكترونية والجوالات وأيضًا توفر الأدوات المدرسية والمكتبية للطلاب في مختلف المراحل التعليمية سواء مرحلة ما قبل الجامعة أو الطلاب في المرحلة الجامعية، ويمكن التعرف على شروط تقسيط ايفون 13 وكيف التقديم على أقساط جوالات إلكترونيًا بعد أن تعاونت المكتبة لتقديم نموذج الطلب من أجل تقسيط موبايل ايفون 13 pro max.

اقساط ايفون 13 جرير

حددت مكتبة جرير كيف يمكن الحصول على اقساط ايفون 13 جرير وما هي أبرز الشروط المطلوبة للقبول في البرنامج الخاص بالتقسيط لدى المكتبة وذلك عبر موقعها الإلكتروني، وقد تمثلت الشروط المطلوبة في التالي:

إذا كانت جهة الوظيفة الخاصة بالمتقدم حكومية أو شبه حكومية فهنا الشروط تتمثل في أن يكون ملتحق بها من فترة ثلاثة أشهر وسنه لا يقل عن 21 سنة، وصافي الراتب بحد أدنى شهريًا 4 آلاف ريال سعودي.

كما أن المواطن التابع للقطاع العسكري حسب رتبته في السعودية إذا كان يريد الحصول على جوال أقساط من جرير فالسن هنا ينبغي ألا يقل عن 21 سنة وفترة خدمة ستة شهور، وصافي الراتب 4 آلاف ريال سعودي وهو الحد الأدنى.

المواطن السعودي إذا كان يعمل في القطاع الخاص فإن فترة خدمته لا تقل عن ثلاث شهور للقبول في برامج التقسيط.

أما المقيمين سواء أكانت وظيفته في مؤسسة تابعة للحكومة السعودية، أو مؤسسة تابعة للقطاع الخاص فيتعين قضاء فترة لا تقل عن السنة في الوظيفة وإثبات ذلك بالأوراق الرسمية، أما عن السن فينبغي ألا يقل عن الخامسة والعشرين سنة.

حاسبة تقسيط ايفون 13

تستطيع أن تستخدم حاسبة تقسيط ايفون 13 من مكتبة جرير وهي وسيلة إلكترونية سهلة تقدم للعميل معلومات عن قيمة الدفعات الشهرية، ويتم استخدامها من خلال الخطوات التالية:

خيار حساب في نهاية الحاسبة يُتيح لك أن تتعرف على قيمة اقساط ايفون 13 جرير بالتفصيل وبعدها تبدأ في إرسال الطلب إلى كوارا للتمويل من أجل تقسيط جوالات.