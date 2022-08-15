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عمر شويل - جدة وظائف جامعة الملك خالد لحملة الماجستير والدكتوراه ، أعلنت جامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية عن اتاحة بعض الوظائف الأكاديمية للتعيين والتي يشغلها غير السعوديين في الوقت الحالي بنظام التعاقد علي الدوام الكامل لكلا الجنسين الرجال والنساء ، علي أن يبدأ العمل اعتباراً من العام الجامعي الجديد 1444 هـ ، ويكون العمل في المقر الرئيسي للكليات التطبيقية بالمحافظات المختلفة ، أيضاً سيتم فتح باب التقدم أعتبراً من تاريخ يوم الأحد 16 – 1 – 1444 هـ وحتي موعد يوم الأربعاء 19 – 1 – 1444 هـ ، ومن خلال الفقرات التالية سنتعرف علي الوظائف المتاحة بجامعة الملك خالد ، و شروط التقديم علي وظائف جامعة الملك خالد ، و اختبارات القياس المطلوبة ضمن شروط التقديم.

وظائف جامعة الملك خالد لحملة الماجستير والدكتوراه

تعلن جامعة الملك خالد مجموعة عن رغبتها في شغل وظائف أكاديمية علي تخصصات عديدة بالدرجات التالية :

أستاذ من حملة الدركتوراه للرجال والنساء.

ثم أستاذ مشارك درجات شاغرة بطريقة العقود في كافة التخصصات.

أيضاً أستاذ مساعد هي الدرجة الثالثة الشاغرة و عدد المطلوب عليها كبير.

إضافة لذلك يراعي أن التقديم متاح للجنسين من السعوديين والسعوديات فقط.

شروط تقديم وظائف جامعة الملك خالد

تعلن جامعة الملك خالد عن رغبتها في شغل الوظائف المشغولة بغير السعوديين من حملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه من الجنسين وفق الشروط الآتية :

يقبل سعوديي الجنسية فقط.

ثم تشترط اللياقة الصحية.

الحصول علي الدرجة العلمية بالانتظام الكامل مع الاقامة ببلد الدراسة.

أيَا يجب ارفاق اثبات الابتعاث وايفاد الدراسة إن كان مبتعثاً وهو علي رأس عمل.

معادلة المؤهل العلمي من خارج المملكة من وزارة التعليم السعودية.

نفس تخصص الماجستير والدكتوراه هو تخصص البكالوريوس ومطابقة لمتطلبات التوظيف.

تقدير المؤهل لاي يقل عن جيد جداً في مراحل البكالوريوس والماجستير و أيضاً في الدكتوراه.

فضلاً عن ذلك تكون الترقيات العلمية من جامعة معترف بها وبنفس امتداد التخصص.

يمكن التقديم كذلك علي مجموعة الوظائف التعليمية المتاحة علي نظام جدارة عبر موقعنا ثقفني.

ضوابط التعيين الخاصة بجامعة الملك خالد

أعلنت جامعة الملك خالد عن رغبتها تعيين سعوديين علي وظائف أكاديمية لحملة الماجستير والدكتوراه من الجنسين لملء الشواغر المشغولة بغير السعوديين بالضوابط التالية :

لا يزيد سن المتقدم عن 34 عام لرتبة محاضر ، 44 سنة لرابة استاذ مساعد ، و 49 لاستاذ مشارك وأستاذ.

انطابق شروط الوظيفة الخاصة وضوابط مجلس الجامعة.

أفضلية التوظيف لوظيفة محاضر للمقبولين أو الملتحقين بمرحلة الدكتوراه في الجامعات التي توصي الجامعة بالابتعاث لها.

أيضاً اجتياز المقابلة الشخصية.

سيقتصر التقديم على وظيفة واحدة وأن تستكمل جميع الوثائق المطلوبة على نظام التوظيف الالكتروني أثناء فترة التقديم.

بعدها يتم تقديم طلبات التوظيف في المقر الرئيسي للجامعة من خلال النظام الالكتروني.

ثم تكون الموافقة النهائية وفق معيار الاحتياج الفعلي.

كذلك يجب تقديم وثائق سارية المفعول تثبت الحصول على التصنيفات المهنية واجتياز الاختبارات المعيارية.

الاختبارات المعيارية لوظائف جامعة الملك خالد

أعلنت جامعة الملك خالد عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة لحملة البكالوريوس ، و يجب علي كل مرشح لوظيفة اجتياز الاختبارات المعيارية وفق الجدول المرفق :

ويتم التقديم للوظائف من خلال رابط موقع جامعة الملك خالد والدخول للتسجيل بالنفاذ الوطني الموحد.

الوظائف المطلوبة بجامعة الملك خالد 1444 هـ

تطلب جامعة الملك خالد شغل الشواغر التالية للعام الدراسي الجامعي 1444 هـ كالآتي :