نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة شراء مديونية الراجحي وشروط التقديم 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة حاسبة شراء مديونية الراجحي عبارة عن أداة من أهم الأدوات الإلكترونية التي استطاع البنك الراجحي أن يوفرها إلى العملاء وذلك لأنه مصنف على أنه أفضل بنك شراء مديونية داخل المملكة العربية السعودية بعد تقديم مميزات عديدة من سداد الأقساط الشهرية على مدار خمس سنوات بحد أقصى، ويمكن السداد المبكر للقرض العقاري الراجحي بعد الاطلاع على كافة الشروط وعقب تحديث رقم الجوال في بنك الراجحي لسهولة التواصل، أو لمعرفة ما هي طريقة نقل ملكية السيارة من بنك الراجحي وسوف نتعرف على شروط شراء مديونية بنك الراجحي 1444 وما هي آلية السداد المبكر الراجحي الجديد.

حاسبة شراء مديونية الراجحي

الحاسبة الإلكترونية أداة يدخل فيها العميل كافة البيانات المطلوبة ليحصل على قيمة الدفعات في إطار عروض شراء المديونية أما عن آلية استخدام حاسبة شراء مديونية الراجحي فهي كما يلي:

الدخول إلى رابط موقع الراجحي.

ثم ينتقل العميل إلى منتج سداد المديونية.

بعد ذلك ينقر العميل على خيار الحاسبة.

اختيار الجنسية.

اختيار القطاع الوظيفي والراتب.

اختيار فترة التمويل والأقساط الشهرية والنقر على تبويب حساب.

ستظهر للعميل كافة المعلومات التي تخص التمويل من خلال الموقع.

شروط شراء مديونية من بنك الراجحي

تنوعت الشروط المطلوبة للقبول في عروض سداد المديونية من البنك الراجحي مثل كيفية استثمار المال في بنك الراجحي السعودي وتتمثل الشروط في التالي:

إذا كان العميل مواطن سعودي فينبغي أن يكون على رأس العمل أو من المتقاعدين ولا يقل السن عن ثمانية عشر عام.

وفي حال كان من المقيمين فينبغي أيضًا أن يكون على رأس العمل ولا يقل سنه عن 23 عام.

القطاع الوظيفي الملتحق به العميل ينبغي أن يكون من الجهات المعتمدة لدى بنك الراجحي.

ألا يكون السن أكثر من 60 عام في حال الموظفين.

بينما المتقاعدين ينبغي ألا يزيد عمرهم عن 75 سنة عند سداد آخر قسط للمنتج.

التقديم على منتج سداد المديونية الراجحي

من أجل التقديم على المنتج ينبغي زيارة أقرب موقع لمصرف الراجحي في السعودية وعند زيارة الموقع الإلكتروني تستطيع معرفة ما هو الفرع أقرب إليك في المدينة التي تسكن فيها، وعند الانضمام تستطيع الاستفادة من مميزات عديدة من بينها هامش الربح التنافسي والسداد على مدة تصل إلى خمس سنوات.