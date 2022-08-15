نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط بنك التسليف الجديدة 1444.. و طريقة التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط بنك التسليف، يتيح بنك التسليف مجموعة من خدمات التمويل الاجتماعي للأسر الأشد احتياجاً ذوى الدخل المنخفض من أجل التيسير عليهم ومساعدتهم فى سد التزاماتهم واحتياجاتهم الأساسية سواء للأسرة أوذ الفرد المستقل، ومنحهم القرض التمويلي المناسب لهم وفقاً لحالتهم الاجتماعية، سواء للمساعدة فى الزواج أو شراء سكن أو ترميم وغيرها، لذلك يريد الكثير من المواطنين معرفة الشروط اللازمة من أجل الحصول على التمويل اللازم والاستفادة منه، وكيفية التقديم على التمويل من خلال المنصة الإلكترونية التابعة لبنك التسليف من أجل تسجيل الطلب ودراسته من قبل البنك، فتابع هذا المقال للتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بالحصول على القرض التمويلي، وما هى شروط بنك التسليف.

الشروط اللازمة للحصول على التمويل من بنك التسليف

قد حدد بنك التسليف بعض الشروط التي يجب توافرها فى المتقدم للحصول على قرض تمويلي من أجل الموافقة على طلبه ومنحه التمويل اللازم، وتتخلص هذه الشروط فى النقاط التالية:

ألا يكون عمر المتقدم تعدى الـ 70 عاماً.

لابد التأكد من صحة السجل الائتماني.

ألا يكون الدخل الشهرى للمتقدم يزيد عن 14500 ريال، ولا يتعدى دخل الفرد الواحد من الأسرة مبلغ 3000 ريال.

من حق المرأة التقدم للحصول على طلب تمويل ولكن بشروط معينة، وذلك فى حال كانت مطلقة أو أرملة أو مهجورة، أو تعول أطفال.

كيفية التقديم على قرض من بنك التسليف 1444

أتاح بنك التسليف رابط إلكتروني من أجل تقديم طلب التمويل المناسب للحصول على قرض، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: