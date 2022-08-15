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عمر شويل - جدة رابط المنصة الوطنية للأسر المنتجة 1444 يقدم بنك التنمية الاجتماعية في السعودية عددًا من القروض المميزة عبر الجهات المتعاونة لأصحاب المهن والحرف والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، تأسس بنك التنمية الاجتماعية عام 1971م بقرار ملكي وبرأس مال قدره 5 مليون ريال لغرض تقديم التمويلات الاجتماعية .

المنصة الوطنية للأسر المنتجة النفاذ الوطني

المنصة الوطنية لتمويل الأسر المنتجة من الخدمات التابعة لبنك التنمية الاجتماعية، ويأتي ذلك في إطار سعي المملكة الدائم لتشجيع أصحاب الحرف والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر،وكذلك أصحاب المهن فيقوم البنك برعاية هذه المشاريع والأسر والسعي لتحقيق أهداف بنك التنمية الاجتماعية في رعاية الأسر المنتجة لتحقيق أهداف رؤية 2030 الإصلاحية.

بنك التنمية الاجتماعية تسجيل الدخول

التوجه مباشرة لرابط بنك التنمية الاجتماعية.

النقر على تسجيل الدخول ثم النقر على الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد.

ثم أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم كتابة رمز التحقق المرئي.

النقر على تسجيل الدخول ثم إدخال رمز المرور المؤقت ثم المتابعة.

انتظر لثوان لتحميل الصفحة الرئيسية.

مميزات تمويل الأسر المنتجة

وصول التمويل حتى 50 ألف ريال.

مدة التمويل 36 شهرًا.

اعتماد طريقة السداد شهريًا.

شروط تمويل الأسر المنتجة

الحصول على شهادة العمل الحر.

تحديد نشاط المشروع عن طريق رابط المنصة الوطنية للأسر المنتجة.

يكون عمر المتقدم ما بين 18-65 عامًا.

أن يكون النشاط المطلوب تمويله يتبع لأنشطة الأسر المنتجة المعتمدة في اللائحة التنظيمية.

يمتلك سجل تجاري.

ألا يتجاوز دخل المتقدم الشهري الـ 10 آلاف ريال سعودي.

رابط المنصة الوطنية للأسر المنتجة 1444

يمكن الوصول إلى المنصة الوطنية للأسر المنتجة بشكل مباشر عن طريق الرابط الخاص بها، حيث تعتبر إحدى قنوات التقديم للاستفادة من تلك الخدمة، ويمكن للراغبين التقديم على إصدار شهادة الأسر المنتجة ووثيقة العمل الحر فئة الأسر المنتجة بشكل مباشر من منصة العمل الحر السعودية.

إلى هنا نكون قد انتهينا من مقالنا حول رابط المنصة الوطنية للأسر المنتجة 1444 وتعرفنا على شروط تمويل الأسر المنتجة، وكيفية بنك التنمية الاجتماعية تسجيل الدخول، ومميزات تمويل الأسر المنتجة. كما أن الحكومة السعودية من خلال برنامج دعم ريف تقدم دعم للأسر المنتجة بمبلغ 54 ألف ريال سنويًا .