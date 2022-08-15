نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قرض الأسرة الجديدة 1444 تقديم طلب حصول علي تمويل من بنك التنمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة دعونا نتعرف علي شروط قرض الأسرة الجديدة 1444 ولكن دعونا نتعرف علي بنك التنمية الاجتماعية اولا قبل معرفة تفاصيل وشروط التقديم للحصول علي تمويل الاسرة المقدم من بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، في عام 1971 صدر أمر ملكي بإنشاء بنك التسليف السعودي برأس مال 5 ملايين ريال لتقديم قروض اجتماعية ، وفي عام 1983 حصل البنك على برنامج قروض احترافية ، وفي عام 1993 حدثت زيادة في تمويل البنك. رأس المال إلى مليار ريال. كما قام البنك في عام 2006 بزيادة رأس مال البنك إلى 6 مليارات ريال ، وبعد عام في عام 2007 ، تم تغيير الاسم إلى البنك السعودي للتسليف والادخار بإضافة ثلاث مهام: تشجيع الادخار والادخار. في عام 2008 تمت إضافة وديعة بقيمة 10 مليارات ريال إلى رأس مال البنك ، وفي عام 2011 زاد رأس مال البنك إلى 36 مليار ريال مع تعديل لائحة إقراض المؤسسات الصغيرة والجديدة ، وفي عام 2013 تم تعديل رأس مال البنك. إلى 46 مليار ريال ، كما تم تعديل قواعد إقراض البرنامج الاجتماعي ، وفي عام 2016 صدر قرار حكومي بتغيير اسم البنك إلى بنك التنمية الاجتماعية.

ما هي شروط قرض الأسرة الجديدة؟

ومن بين الضمانات والشروط والسياسات التي وضعها بنك التسليف السعودي أو ما يشار إليه الآن ببنك التنمية الاجتماعية ، تم إبراز شروط الحصول على قرض الأسرة ، ومنها ما يلي:

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 70 عامًا.

تأمين الرهن على ألا يقل سعره عن تكلفة التمويل.

ألا يزيد الدخل الشهري لمقدم الطلب عن 10 آلاف ريال سعودي.

إحضار المستندات والأوراق اللازمة.

الالتزام بسداد التمويل وعدم وجود التزامات أخرى مع البنك.

دفع أقساط التمويل الأولى بعد شهر من استلام التمويل.

إذا كان الابن أقل من 24 عامًا ، فيُحسب ضمن أفراد الأسرة ، ما لم يكن موظفًا.

في حال كان عمر مقدم طلب التمويل بين 60 و 65 سنة يكون الحد الأقصى للتمويل ثلاثين ألف ريال سعودي.

في حال كان عمر المستفيد من التمويل ما بين 65 و 70 سنة تكون قيمة أعلى تمويل 18 ألف ريال سعودي. من ناحية أخرى ، يقدم البنك السعودي للتسليف والادخار مجموعة واسعة من التمويل ، ولكن جميعها لديها شروط يجب الوفاء بها ، مثل شروط قرض الزواج ، كما يقدم البنك العديد من الصناديق الأخرى ، وخاصة إصلاح المنازل. التمويل.

طريقة التقديم علي قرض الاسرة

في هذه الفقرة سوف نتعرف سويا علي الطريقة الصحيحة التي من خلالها نستطيع التقديم علي التمويل بدون مصاعب وهي كالاتي: