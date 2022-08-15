نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم علي تمويل الأسرة للجنسين بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقديم علي تمويل الأسرة، يوفر بنك التنمية الاجتماعية تمويلاً اجتماعياً لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث يتم تقديم التمويل لجميع شرائح المجتمع السعودي، حيث يقدم بنك التنمية الاجتماعية تمويل الأسرة للمواطنين والمواطنات بغرض رغبة القيادة في المملكة في القضاء علي الفقر بكافة أشكاله ومراحله، ويتم ذلك بتقديم تمويل ميسر عن طريق إجراءات ميسرة علي جميع العملاء في المملكة، ويتم مبالغ تمويلية وفق بعض الشروط الواجب توافرها في العملاء الراغبين في التقديم في تمويل الأسرة، ويتم التقديم بشكل إلكتروني عبر منصة البنك، وسوف نوضح لكم شروط وطريقة التقديم علي تمويل الأسرة.

مميزات تمويل الأسرة

يتم التقديم علي تمويل الأسرة في المملكة للعملاء الراغبين بالتقديم، ويصاحب صرف التمويلات من بنك التنمية الاجتماعية عدداً من المميزات، التي من أهمها ما يلي:

يصل سقف تمويل الأسرة يصل إلى مبلغ 100 ألف ريال.

سداد قيمة التمويل الذي يتم الحصول علي بأقساط تصل إلى 60 شهر.

طريقة السداد الخاص بقيمة التمويل بشكل شهري.

يتم الحصول علي التمويل دون سداد رسوم إدارية.

يتم إعفاء العميل في حالة الوفاة أو العجز الكلي لا قدر الله من سداد المتبقي من التمويل وفق الشروط الخاصة بوثيقة التأمين.

سهولة كبيرة في الإجراءات وتيسير المعاملات المصرفية للحصول علي التمويل من البنك في أي وقت.

شروط صرف تمويل الأسرة

حدد بنك التنمية الاجتماعية عدداً من الشروط الخاصة بصرف تمويل الأسرة سواء من الرجال أو النساء ولجميع العاملين في المملكة (قطاعات حكومية أو خاصة أو شبه حكومية)، ومن شروط الصرف ما يلي:

يشترط لكل عميل أن لا يزيد عمره عن 70 عام خلال التقديم في التمويل.

يشترط بنك التنمية سلامة السجل الائتماني.

أن يحصل كل عميل علي راتب شهري لا يزيد عن مبلغ 14,500 ريال سعودي.

نصيب الفرد من دخل الأسرة يجب ألا يزيد عن مبلغ 3000 ريال سعودي.

تستطيع المرأة التقدم بطلب من أجل الحصول علي تمويل أسرة في بعض الحالات التي تم تحديدها مثل ( المرأة المهجورة أو المطلقة أو الأرملة التي تعول طفلاً فأكثر).

كيف يمكن الحصول علي تمويل الأسرة؟

يتم التقديم علي تمويل الأسرة وفق مبلغ التمويل الذي يرغب العميل في الحصول عليه، ويتم التقديم بطريقة إلكترونية عبر منصة البنك الإلكترونية، ويتم طلب التمويل بهذه الخطوات: