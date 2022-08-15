نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف جامعة الملك خالد وأهم الشروط وموعد انتهاء التقديم 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصدرت وظائف جامعة الملك خالد محركات البحث في المملكة العربية السعودية على فهرس جوجل، حيث يبحث السعوديون عن معلومات حول الوظائف التي تم الإعلان عنها مؤخرًا في جامعة الملك خالد، وأعلنت جامعة الملك خالد عن احتياجاتها لمن يشغلون وظائف أكاديمية يشغلها غير السعوديين بموجب العقد ونظام (دوام كامل) للرجال والنساء للعام الدراسي 1444 ه/ 2022 م.

وظائف جامعة الملك خالد

أعلنت جامعة الملك خالد عزمها شغل الوظائف الأكاديمية الشاغرة التي يسكنها غير السعوديين بموجب نظام التعاقد (بدوام كامل) للرجال والنساء للعام الدراسي 1444 ه في المقرات والكليات التطبيقية بالمحافظات، وذلك بناءً على المعايير التالية:

المناصب:

– أستاذ.

– أستاذ مساعد.

– أستاذ مشارك.

– محاضر.

– مدرس لغة.

لعدة تخصصات:

فئات إدارية ومالية وتكنولوجية وهندسية وقانونية وصحية وطبية بالإضافة إلى الفئات الإضافية إليكم كل تفاصيل الوظائف المتاحة.

جامعة الملك خالد

جامعة الملك خالد هي واحدة من أعرق جامعات المملكة العربية السعودية. منذ تأسيسها عام 1419 ه (1998 م)، وفرت أعلى مستويات التعليم العالي لكلا الجنسين، فضلاً عن بيئة أكاديمية جذابة للتعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع من خلال تعظيم موارد المملكة العربية السعودية.

متطلبات التقديم وظائف جامعة الملك خالد

تخضع الوظائف في جامعة الملك خالد لعدد من المتطلبات، منها:

يجب أن يكون المتقدم من مواطني المملكة العربية السعودية.

لائق بدنيا.

الحصول على الدرجات العلمية من خلال التفرغ الكامل، بالإضافة إلى الإقامة على بدل دراسة.

إرفاق ما يثبت منحته أو شحنته للدراسة إن وجد.

لديه المؤهلات الأكاديمية اللازمة ويعتبر قائد الأعمال.

وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية تحدد معادلة الشهادات التعليمية الأجنبية.

تتوافق تخصصات الماجستير والدكتوراه للمتقدم مع تخصصه في مستوى البكالوريوس.

يجب أن تكون درجة المتقدم ممتازة على الأقل في مستويات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

الحد الأدنى لسن المتقدم لرتبة مدرس 34 عاما، والحد الأقصى لسنه لرتبة أستاذ مساعد 44، والحد الأقصى لسنه لرتبة أستاذ مشارك وأستاذ 49.

أن يجتاز المقابلة التي تجريها اللجان المختصة.

موعد التقديم وظائف جامعة الملك خالد

– تبدأ فترة التقديم يوم الأحد الموافق 16/1/1444 ه الموافق 14/8/2022 م وتنتهي يوم الأربعاء 19/1/1444 ه الموافق 17/8/2022 م. وإليكم رابط التقديم.