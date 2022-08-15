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عمر شويل - جدة شروط توزيع مسارات الثانوية وتوزيع مسارات مدارس جدة والرياض 1444 وكيفية توزيع مسار الثانوية العامة علي مدارس السعودية وما هو نظام المسارات الذي اعتمدته وزارة التعليم السعودية وكيفية اختيار المسار المناسب للطالب الذي يكون عبارة عن تسعة فصول على مدار ثلاثة سنوات مدة دراسة الطلاب في المرحلة الثانوية حيث يدرس الطالب فى السنة الأولى مجالات متنوعة وفي السنة الثانية يتخصص الطالب في المسارات الخمسة التي اختارها وكذلك بالنسبة للسنة الثالثة يتم استكمال الدراسة في المسار المخصص الذي يتوافق مع ميولة العلمية وتأتي تلك الخطة في إطار رؤية المملكة 2030 والتي تهدف للارتقاء بالمنظومة التعليمية فى السعودية عبر تطبيق نظام المسارات للثانوية 1444. شروط توزيع مسارات الثانوية 1444 يتم اعتبار العدد الكلي اهم عوامل تساعد على توفر المسارات.

فى حالة وصول عدد طلاب المدرسة 180 طالب يتم الاستمرار فى المسار حتى نهاية السنة الدراسية مع تخصص وحيد.

كذلك فى حالة وصول طلاب المدرسة الي 450 طالب يتم اختيار ثلاثة مسارات احدهم مسار عام واثنين يتم تحديدهم كمسار خاص.

ايضا فى حالة تجاوز عدد الطلاب 810 طالب يتم تحديد أربعة مسارات ويكون واحد مسار عام وثلاثة مسارات تخصصين.

ثم بالنسبة للمسار العام فهو اجباري على كافة المدارس ولا يكون وفق أي ضوابط تستدعى تطبيقه عكس المسارات التخصصية الأخرى.

كذلك يممكن الاستعلام عن نتيجة مسارات الثانوية 1444 بطريقة الكترونية. توزيع مسارات فى مدارس جدة 1444 أولا يتم تحديد المسار العام فى كافة مدارس جدة.

ثم مسار علوم الحاسب الآلي وعلوم الهندسة يتم تحديده فى ثمانية مدارس فقط.

اما المسار الشرعي فى جدة فمتوفر فى ثمانية مدارس فقط.

كذلك مسار الصحة والحياة فيقتصر على ثمانية مدارس فى جدة.

ايضا مسار الاعمال فى جدة فيتم تدريسه فى تسعة وعشرون مدرسة فى نطاق جدة. توزيع مسارات المدارس فى الرياض 1444 أولا المسار العام فيكن فى كافة مدارس الرياض.

ثم مسار الهندسة وعلوم الحاسب الآلي فيتم تدريسها فى ثمانية مدارس بالرياض.

كذلك مسار الصحة والحياة فيكون تدريسه فى ثمانية مدارس فقط.

ايضا مسار إدارة الاعمال فى الرياض فيكون متاح فى تسعة وثلاثون مدرسة بالرياض.

اما بالنسبة للمسار لاشرعي فيتم تدريسه فى ثمانية عشر مدرسة فى الرياض.

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