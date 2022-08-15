نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط فتح حساب جديد في بنك الراجحي 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية فتح حساب جديد في بنك الراجحي 1444 يعد الاستفسار عن شروط فتح حساب جديد من أهم البنود التي يجب على العميل معرفتها والموافقة على شروط وأحكام المصرف. حيث تم تحديد عدد من الشروط والنقاط الهامة التي يترتب عليها فتح حساب جديد والتي سوف نقوم بتوضيحها عبر السطور التالية.

شروط فتح حساب جديد في بنك الراجحي 1444

يتيح مصرف الراجحي للمواطنين والعملاء العديد من الخدمات المصرفية الهامة. علاوة على ذلك يمكنك معرفة شروط قرض الراجحي الجديد تمويل شخصي 200 ألف ريال.

بالإضافة إلى ذلك فإن شروط فتح حساب جديد بالمصرف تتضمن التالي:

من الشروط الهامة هي أن يكن سن العميل 15 عام حتى يتمكن من فتح الحساب. أن يكون للعميل هوية وطنية سعودية سارية المفعول يكون للعميل حساب على منصة أبشر. لدي العميل رقم هاتف محمول. لدى العميل عنوان بريد إلكتروني صالح للتسجيل وفتح حساب في مصرف الراجحي. تسجيل العميل بشكل صحيح على العنوان الوطني السعودي وتعبئة بياناته بدقة أثناء التسجيل. ربط حساب الراجحي بحساب أبشر للتحقق من حساب مصرف الراجحي عبر رقم الجوال المسجل في أبشر. الحد الأدنى لفتح الحساب هو 5000 ريال سعودي. أكمل خطوات فتح الحساب عبر الإنترنت في الخطوة الأخيرة لأن الموقع الرسمي للبنك لا يتمتع بميزة التسجيل والتتبع من الخطوة الأخيرة. ألا يكون للعميل أي بعثات دبلوماسية في الدولة السعودية. ألا يكون العميل من الرتبة العسكرية برتبة لواء فما فوق. من الضروري الموافقة على الشروط والأحكام المطبقة لسياسة مصرف الراجحي وفتح حساب هناك. أن العميل ليس لديه احتياجات خاصة ويدرك أن لديه القدرة العقلية لإدارة الحساب.

كيفية فتح حساب جديد في بنك الراجحي 1444

يتيح بنك الراجحي للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية إمكانية فتح حساب جديد أون لاين. وذلك من خلال اتباع التالي: