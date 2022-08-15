نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط فتح حساب جديد في بنك الراجحي 1444 في المقال التالي
عمر شويل - جدة كيفية فتح حساب جديد في بنك الراجحي 1444 يعد الاستفسار عن شروط فتح حساب جديد من أهم البنود التي يجب على العميل معرفتها والموافقة على شروط وأحكام المصرف. حيث تم تحديد عدد من الشروط والنقاط الهامة التي يترتب عليها فتح حساب جديد والتي سوف نقوم بتوضيحها عبر السطور التالية.
شروط فتح حساب جديد في بنك الراجحي 1444
يتيح مصرف الراجحي للمواطنين والعملاء العديد من الخدمات المصرفية الهامة. علاوة على ذلك يمكنك معرفة شروط قرض الراجحي الجديد تمويل شخصي 200 ألف ريال.
بالإضافة إلى ذلك فإن شروط فتح حساب جديد بالمصرف تتضمن التالي:
- من الشروط الهامة هي أن يكن سن العميل 15 عام حتى يتمكن من فتح الحساب.
- أن يكون للعميل هوية وطنية سعودية سارية المفعول
- يكون للعميل حساب على منصة أبشر.
- لدي العميل رقم هاتف محمول.
- لدى العميل عنوان بريد إلكتروني صالح للتسجيل وفتح حساب في مصرف الراجحي.
- تسجيل العميل بشكل صحيح على العنوان الوطني السعودي وتعبئة بياناته بدقة أثناء التسجيل.
- ربط حساب الراجحي بحساب أبشر للتحقق من حساب مصرف الراجحي عبر رقم الجوال المسجل في أبشر.
- الحد الأدنى لفتح الحساب هو 5000 ريال سعودي.
- أكمل خطوات فتح الحساب عبر الإنترنت في الخطوة الأخيرة لأن الموقع الرسمي للبنك لا يتمتع بميزة التسجيل والتتبع من الخطوة الأخيرة.
- ألا يكون للعميل أي بعثات دبلوماسية في الدولة السعودية.
- ألا يكون العميل من الرتبة العسكرية برتبة لواء فما فوق.
- من الضروري الموافقة على الشروط والأحكام المطبقة لسياسة مصرف الراجحي وفتح حساب هناك.
- أن العميل ليس لديه احتياجات خاصة ويدرك أن لديه القدرة العقلية لإدارة الحساب.
كيفية فتح حساب جديد في بنك الراجحي 1444
يتيح بنك الراجحي للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية إمكانية فتح حساب جديد أون لاين. وذلك من خلال اتباع التالي:
- تسجيل الدخول إلى رابط موقع بنك الراجحي الرسمي.
- قبل البدء في ملء البيانات يجب الموافقة على الشروط والأحكام بعد قراءتها جيدا.
- يجب على المستخدم فتح استمارة التسجيل وتدوين البيانات المطلوبة مثل (ونوع الهوية / ورقم الهوية أو رقم الإقامة / ورقم الهاتف المحمول / والبريد الإلكتروني / والدخل الشهري).
- قم بتدوين رمز المرور ومن ثم الضغط على تبويب التالي.
- قم بتأكيد فتح الحساب.
- اكتب رمز التحقق المرسل على جوال العميل المسجل في أبشر.
- أدخل البيانات الشخصية للمستخدم.
- يجب تدوين بيانات العنوان بطريقة صحيحة.
- قم بتحديد أقرب فرع لك لفتح الحساب.
- قم بتضمين بياناتك المالية والوظيفية، ومصدر الدخل مع ذكر سبب فتح الحساب.
- قم بإنشاء اسم مستخدم لاستخدامه في خدمة مباشر الراجحي الشخصية.
- يجب تعيين اسم مستخدم وكلمة مرور لحساب مباشر الراجحي الفردي وانقر فوق التالي.
- عبر نظام أبشر الإلكتروني يجب توثيق الحساب وتأكيد البيانات.
- قم بتدوين رقم الهوية وكلمة المرور وقم بتسجيل الدخول.
- تم التحقق من البيانات والتحقق من الحساب بنجاح.
- أخيرا سيرى العميل رقم الحساب ورقم IBAN الخاص بالحساب.
- الآن يمكن للعميل استخراج البطاقة المصرفية لمصرف الراجحي من خلال إحدى أجهزة الخدمة الذاتية.
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