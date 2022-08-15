نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمات الديوان الملكي الإلكتروني السعودي وطرق التواصل الفئات المستفيدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمات الديوان الملكي الإلكتروني السعودي وطريقة التواصل معه وما الفئات المستفيدة. حيث إنه من المتعارف عليه تقديم الحكومة السعودية الكثير من المؤسسات والبرامج وكذلك المبادرات لخدمة المواطن السعودي. كما يعتبر من أهم هذه المؤسسات الديوان الملكي السعودي. حيث يوفر الديوان الملكي العديد من المساعدات والخدمات سواء كانت هذه المساعدة مادية أو سد دين عنه أو إسقاط قروض وغيرها. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض أهم الخدمات التي يقدمها الديوان. كما سوف نقوم بعرض طرق التواصل مع الديوان الملكي السعودي وكذلك الحالات المستفيدة من الديوان. كما يمكنك التعرف أيضاً على على إعفاء القروض من الديوان الملكي السعودي الشروط والأوراق المطلوبة وحالات الإعفاء.

خدمات الديوان الملكي الإلكتروني السعودي

يعتبر الديوان الملكي السعودي من أهم المؤسسات التي تم تقديمها من أجل توفير المساعدات للمواطنين. كما قدمت الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة فرصة كبيرة وهي إمكانية التواصل مع الديوان. حيث يبحث المواطن السعودي من أجل التواصل مع الديوان الملكي للاستفادة من الخدمات التي يقوم بتقديمها. كما يمكننا عرض الخدمات التي تقدمها البوابة الإلكترونية للديوان كما يلي:

تمكن من يعاني من مرض مزمن من إرسال طلب للعلاج على نفقة الدولة

كما يتمكن من لايتسطع شراء وحدة سكنيه له وأسرته من تقديم طلب من الديوان للحصول على وحدة سكنية

من الممكن إرسال طلب للحصول على المساعدة المالية

وكذلك إرسال برقية بطلب سداد الدين في حالة التعثر في السداد.

إرسال شكوى من أحد العاملين بالمؤسسات أو أصحاب المؤسسة سواء كانت خاصة أو حكومية.

كما يتمكن من لديه شكوى من قصور أداء أحد المنشأت من تقديم هذه الشكوى أيضاً. كما يمكنك التعرف أيضاً على طريقة التواصل مع الديوان الملكي السعودي لسداد الدين والحالات المستحقة.

طرق التواصل مع الديوان الملكي

كما توفر الحكومة السعودية لمن يريد التواصل مع الديوان الملكي لتقديم أي طلب من التواصل من خلال العديد من الوسائل. ويمكننا عرض وسائل التواصل كما يلي:

هناك أرقام للتواصل مع الديوان مثل رقم الهاتف 8004000000. كما يوجد الرقم الموحد أيضاً 920030003.

كما من الممكن التواصل من خلال البريد السريع الممتاز

وكذلك يتم التواصل من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالديوان [email protected]

ومن الممكن التواصل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالديوان الملكي.

الفئات المستفيدة من مساعدات الديوان الملكي

حرصاً من الديوان الملكي السعودي لتقديم الدعم إلى مستحقيه وإلى المواطن الأشد احتياجا بالمملكة. هناك مجموعة من الفئات التي يمكنها الاستفادة من مساعدات الديوان. ويمكننا عرض هذه الفئات كما قام الديوان بتحديدها كما يلي: