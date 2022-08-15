نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن التأمين الطبي برقم الإقامة كيفية تقديم شكوي لمجلس الضمان الصحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن التأمين الطبي برقم الإقامة وهو التأمين ضد الحوادث أو الكوارث التي قد يتعرض لها الإنسان هو أبسط الحقوق التي يجب أن يتمتع بها داخل الدولة، حيث يتم تأمين المواطن ضد المخاطر التي قد يتعرض لها كالمرض أو الحوادث التي تتعرض له أثناء العمل، وتشمل عمل الكشف الطبي والفحوصات اللازمة له، وتقديم العلاج، ويتم تغطية ذلك حتى الشفاء أو قد تزيد هذه الفترة في حالة العجز، ويقوم التأمين على خاصية جمع المخاطر التي قد تصيب المجتمع وتقسيمها بين أفراد المؤسسة عن طريق جمع الأموال اللازمة لذلك من العاملين في المؤسسة التابع لها المستفيد، وفي حالة تعرض أحدهم لحادث أو مرض يتم الاستعانة بهذه الأموال في العلاج أو الدعم المالي، ومن خلال الاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي الذي يتمعن طيق بعض الخطوات المعلنة من قبل هيئة الضمان الصحي في المملكة يمكن التأكد من كافة تفاصيل الاشتراك في التأمين الطبي.

الاستعلام عن التأمين الطبي برقم الإقامة

وتجديد التأمين الطبي أمر إلزامي في المملكة علي الجميع سواء مواطن سعودي او وافد مقيم في المملكة، خاصة عند الإقدام على تجديد الإقامة بالنسبة للوافدين أو الحصول على تأشيرة خروج وعودة، لذا قام مجلس الضمان الصحي التعاوني بالكشف عن أسعار التأمين الطبي للمقيمين في السعودية وتقديم خدمة الاستعلام عن التأمين الطبي برقم الإقامة عن طريق الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع مجلس الضمان الصحي.

إدخال رقم الإقامة الخاص بالمقيم.

كتابة رمز التحقق الظاهر على الشاشة.

الضغط على إرسال.

ومن الجدير بالذكر أن مجلس الضمان الصحي قد أطلق رقم لخدمة العملاء خاص بالاستعلامات والشكاوى الخاصة بالتأمين الطبي، وذلك على الرقم 920001177.

كيفية تقديم شكوي لمجلس الضمان الصحي



كما اكد مجلس الضمان الصحي علي علاج غير السعوديين من اهم أولويات المجلس، كما يقدم موقع وزارة الضمان الصحي بالمملكة العربية السعودية خدمة تقديم الشكاوى إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي للوزارة من خلال اتباع الخطوات التالية: