نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم في وظائف مركز جونز هوبكنز أرامكو للجنسين 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف مركز جونز هوبكنز أرامكو، حيث أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية عن توفير فرص عمل شاغرة لدي الشركة متاح التقديم بها لجميع الأفراد، فقد أعلن الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة عن توفير وظائف صحية خالية متاح التقديم بها لكلا الجنسين من الرجال والنساء، حيث يستطيع جميع الأفراد الحاصلين علي شهادات الدبلوم فما فوق التقديم في وظائف أرامكو، وذلك وفقاً لعدد من التخصصات الوظيفية التي تحتاج إليها الشركة، ويتم التقديم بناءً علي توافر عدد من شروط التقديم الواجب توافرها في جميع المتقدمين، وسوف نوفر لكم رابط التقديم في وظائف مركز جونز هوبكنز أرامكو.

وظائف مركز جونز هوبكنز أرامكو

أعلنت الشركة عن توفير عدد من التخصصات الوظيفية التي تحتاج للتعيين لديها، للأفراد الذين يتوافر بهم شروط التقديم، وقد أبرزت الشركة التخصصات المطلوبة علي النحو التالي:

مطلوب طبيب عام، وطبيب تخدير.

مطلوب جراح.

وظيفة أخصائي طب قسم جراحة العيون بالإضافة إلى أخصائي طب الأطفال.

مطلوب مسعف مساعد في مجال الطب الطبي فيما يخص حالات الطوارئ.

أخصائي تشخيص عصبي كهربائي.

وظيفة أخصائي ممارسة الأسرة.

طبيب عام، علم الديماتولوجيا.

مطلوب كبير مستشاري الصحة العقلية.

أخصائية أمراض النساء والتوليد والجنين

مطلوب طبيب عام، الرعاية الأولية.

وظيفة مطلوبة وهي كبير أخصائي أمراض النطق واللغة.

وظيفة محلل موارد بشرية أول.

مندوب علاقات عامة.

مطلوب مدقق حسابات.

معالج إشعاعي أول.

مطلوب مهندس مشروع.

جراح الموظفين.

أخصائي تحسين جودة الرعاية الصحية.

التقديم بوظائف أرامكو

يتم التقديم في الوظائف الخالية إلكترونيا للجنسين عن طريق بعض الخطوات الإلكترونية التي تتم علي النحو التالي لجميع المتقدمين: