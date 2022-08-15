موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 1444 مدفوعة الأجر لجميع العاملين بالمملكة 

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عمر شويل - جدة إجازة اليوم الوطني الـ 92 هي لنا دار، حيث يهم الكثير من المواطنين بالمملكة التعرف على موعد إجازة اليوم الوطني للعام الحالي 1444هـ، فهي من المناسبات السعيدة في المجتمع السعودي، والتي تدخل البهجة والسرور على قلوب الصغار والكبار، كما أنها من المناسبات التاريخية التي تهم الأمة العربية كاملة، بالنظر إلى أهمية ومكانة المملكة السعودية بين سائر البلدان العربية، إذ يعتبر اليوم الوطني السعودي هو احتفال واحياء لذكرى توحيد المملكة العربية السعودية تحت راية آل سعود.

موعد إجازة اليوم الوطني الـ 92 بالسعودية

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، الموعد المقرر للإحتفال باليوم الوطني السعودي للعام الهجري الحالي 1444، والذي من المقرر أن يكون في يوم الجمعة 26 صفر الموافق ليوم 23 سبتمبر 2022، ومن المقرر أن يكون إجازة لجميع العاملين بالمملكة بأجر كامل للقطاعين الحكومي والخاص، وذلك لإتاحة الفرصة لجميع المواطنين والمقيمين للإحتفال بذكرى توحيد المملكة العربية السعودية.

وبالنظر إلى أن احتفال اليوم الوطني السعودي 1444، سوف يصادف يوم إجازة رسمية وهو يوم الجمعة، فقد تم اتخاذ قرار بأن تكون إجازة اليوم الوطني السعودي هي يومين سابقين على يوم الإحتفال، لتكون إجازة الإحتفال باليوم الوطني السعودي، يوم الأربعاء والخميس 21 و22 سبتمبر، والموافق لـ 25 و 26 صفر لعام 1444 هـ، كما تشمل الإجازة أيضاً إجازة للمدارس والجامعات، على أن يستأنف العمل في جميع قطاعات الدولة عقب إنتهاء الإجازة، وذلك بداية من يوم الأحد 25 سبتمبر الموفق ليوم 29 صفر 1444هـ.

احتفال اليوم الوطني السعودي 1444

تحتفل المملكة العربية السعودية وجميع الشعوب العربية، بذكر توحيد المملكة العربية السعودية تحت راية آل سعود، وهو ما يُعرف بالإحتفال باليوم الوطني السعودي، بعد أن قام الملك عبد العزيز آل سعود بتوحيد جميع القبائل تحت راية واحدة لتُعرف بإسم المملكة العربية السعودية، وتم إعلان المملكة السعودية كما هي الأن وعاصمتها الرياض.

فيعود تاريخ الإحتفال باليوم الوطني، إلى ذكر تأسيس المملكة، وتم إطلاق اسم السعودية عليها وفقاً للقرار الملكي من الملك عبد العزيز آل سعود، وكان ذلك في يوم 23 سبتمبر عام 1932م، ومن هذا التاريخ يتم الإحتفال باليوم الوطني السعودي في مثل هذا اليوم من كل عام.

هوية اليوم الوطني السعودي 1444

اختيار هوية اليوم الوطني السعودي “هي لنا دار”، هي نفس الهوية التي تم اعتمادها العام الماضي، وذلك بالإشارة إلى أن المملكة السعودية تحتضن أبنائها وجميع المقيمين فيها، وتقدم لهم سبل الدعم والحماية والأمان، إلى جانب قيام المملكة بإجراءات التنمية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.