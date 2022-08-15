كم رصيد البطاقة الذهبية بنك الراجحي 1444 وما هي مميزات البطاقة الصفراء

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عمر شويل - جدة كم رصيد البطاقة الذهبية بنك الراجحي 1444 يتميز مصرف الراجحي أنه يقدم العديد من المزايا والعروض للمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية. ويتيح المصرف العديد من البطاقات المصرفية التي تتميز كلاً منها بمواصفات خاصة. ومن أبرز البطاقات التي يتيحها بنك الراجحي للعملاء البطاقة الذهبية والتي يتساءل الكثيرين كم رصيد البطاقة الذهبية بنك الراجحي 1444.

كم رصيد البطاقة الذهبية بنك الراجحي 1444

ما هو رصيد بطاقة الراجحي الذهبية وما هي مميزات هذه البطاقة وشروطها التي يقدمها المصرف للعملاء. هذه البطاقة تعمل على الحصول على عدد من المزايا للعميل منها السماح للعميل بإعفائه مما يجب دفعه من رسوم المعاملة المصرفية. وذلك عند التقدم بطلب للحصول على إحدى هذه العمليات عبر الرابط الرسمي للمصرف. كذلك يمكنك التعرف على كم رصيد البطاقة السوداء من بنك الراجحي 1444.

كم رصيد البطاقة الذهبية الراجحي

رصيد البطاقة الذهبية أو ما يسمى بالبطاقة الصفراء من مصرف الراجحي تتضمن التالي:

يتم إصدار البطاقة للعملاء الملتزمون بالدخل الشهري والحدود الدنيا للراتب بقيمة 20000 ريال سعودي.

رصيد البطاقة 20.000 ريال مقسم إلى نصفين النصف الأول 10.000 ريال. للمشتريات في المنافذ عبر البطاقة والنصف الثاني 10.000 ريال متاح للسحب النقدي في حالة الطوارئ.

من أهم طرق الحصول على البطاقة الذهبية هو تحويل الراتب إلى مصرف الراجحي.

يبلغ الحد الأدنى لرصيد حساب العميل 100،000 ريال سعودي في آخر 6 أشهر.

يمنح المصرف البطاقة للعملاء إذا كان يمتلك حساب جديد ويوجد رصيد لا يقل عن 250000 ريال.

مميزات بطاقة الراجحي الذهبية

يتيح مصرف الراجحي لعملاءه مميزات خاصة مسبقة الدفع تتضمن التالي:

يتيح مصرف الراجحي للعملاء الحاصلين على البطاقة الصفراء إعفاء من الرسوم المصرفية وذلك عند الدفع الإلكتروني. يقدم البنك للعملاء عروض خاصة وخصومات على جميع المشتريات بالبطاقة. كذلك يتيح البنك للعملاء إمكانية الوصول إلى صالات المطارات في كافة أنحاء العالم. خدمة عملاء تميز خلال زيارة أحد فروع مصرف الراجحي. خصم 50٪ على رسوم المعاملات المصرفية عند تنفيذها من خلال فروع مصرف الراجحي المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. يتم تزويد جميع عملاء المصرف بالبطاقة الذهبية مع إتاحة بطاقة بلاتينية مدى. الحد الأقصى لمبلغ التحويل اليومي عبر موقع البنك الإلكتروني هو 250 ألف ريال سعودي لكل حساب. في حين أن الحد الأقصى للتحويل اليومي عبر أجهزة الصراف الآلي هو 100 ألف ريال سعودي. شراء منتجات بقيمة 100،000 ريال سعودي من خلال منافذ البيع المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.

بالإضافة إلى ذلك وضحنا عبر موقع ثقفني الإخباري تمويل شخصي بقيمة 200000 ريال سعودي.

علاوة على ما سبق ذكره وبعد التعرف على كم رصيد البطاقة الذهبية بنك الراجحي. فان البنك يتيح لعملاء البطاقة الصفراء أرقام خاصة للتوصل مع خدمة عملاء المصرف (920005544 / 8001248880).

شروط البطاقة الذهبية الراجحي 1444

من الاشتراطات الضرورية التي يجب توافرها في العملاء حتى يتم منحهم البطاقة الصفراء من مصرف الراجحي التالي: