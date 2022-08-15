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عمر شويل - جدة كيف اطلع شهادة العمل الحر ريف عبر موقعنا، تُعتبر شهادة العمل الحر من أبرز الأمور التي تهم الكثيرين من الأشخاص في المملكة، حيث يُمكنه من خلالها الاستفادة من منتج تمويل العمل الحر الذي يقوم بتقديمه بنك التنمية الاجتماعية السعودي بالإضافة إلى إمكانية اشتراك الشخص في التأمينات، فهي عبارة عن وثيقة يتم منحها من قبل وزارة الموارد البشرية لكي تُمكن الأشخاص من القيام بعمل الحر، واليوم سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل.

كيف اطلع شهادة العمل الحر ريف

يُمكنك الحصول على شهادة العمل الحر ريف بكل سهولة ويُسر عن طريق اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

الانتقال مباشرةً إلى رابط منصة العمل الحر الرسمية.

النقر على خانة أصدار وثيقتك ثم اختر حساب جديد.

قم بكتابة البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

النقر على خانة إنشاء حساب ثم أكتب رمز التحقق المُرسل لجوالك.

بعد ذلك يتم تأكيد الهوية ثم أنقر على خانة التأكيد ثم قم بتعبئة باقي البيانات.

النقر على إصدار وثيقة العمل الحر وسوف تحصل عليها.

كيفية اطلع وثيقة العمر الحر الأسر المنتجة

يُمكنك الاطلاع على وثيقة العمل الحر للأسر المنتجة ولكي تتمكن من اتباع الآتي:

انتقل مباشرةً إلى رابط بوابة الأسر المنتجة.

سجل دخول لمنصة العمل الحر ثم رفع طلب رخصة أسر منتجة.

قم بإصدار رخصة الأسر المنتجة والوثيقة.

خطوات إلغاء وثيقة العمل الحر

يُمكنك القيام بإلغاء وثيقة العمل الحر عن طريق اتباع الآتي:

انتقل مباشرةً إلى الرابط الرسمي لمنصة العمل الحر.

سجل دخول عبر المنصة ثم اختر إلغاء وثيقة العمل الحر.

أنقر على تأكيد الطلب وسوف يتم إلغاء الوثيقة مباشرةً.

كيف اعرف ان لدي شهادة عمل حر

لكي تتمكن من التحقق من الوثيقة الخاصة بالعمل الحر عن طريق اتباع الآتي:

الذهاب مباشرةً إلى رابط منصة العمل الحر الرسمية.

اكتب رقم الوثيقة في الخانة المخصصة لها ثم أنقر تحقق.

سوف يتم عرض وثيقة العمر الحر في وقت واحد.

رابط منصة بوابة العمل الحر freelance.sa

لكي تتمكن من الدخول لمنصة العمل الحر التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف تنظيم ودعم العمر الحر وأيضًا لكي تُساعد في توفير الكثير من فرص العمل للمواطنين والمواطنات، لذا لابد من الانتقال إليها مباشرةً.