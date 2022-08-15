نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط إصدار الرخصة المهنية 1444 tpl.etec.gov.sa بعد تحديث الإجراءات اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر رابط إصدار الرخصة المهنية 1444 عبر موقع نظام الرخص الإلكتروني، وذلك بعد أن أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم عن تحديث إجراءات إصدار رخصة مهنية للوظائف التعليمية للمتقدمين ممن اجتازوا الاختبارين العام والتخصصي، كما تم الإعلان عن مواعيد التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، ومن خلال المقال يمكن الحصول على رابط موقع الرخص الإلكتروني للتسجيل وطباعة الرخصة المهنية وإصدارها، إلى جانب الإطلاع على مواعيد التسجيل المعلنة.

رابط إصدار الرخصة المهنية 1444

تم الإعلان رسمياً من جانب هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم الأحد بتاريخ الخامس عشر من شهر أغسطس لعام 2022م عن إتاحة إصدار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية للمتقدمين الذين اجتازوا الاختبارين العام والتخصصي.

ويشترط لإصدار الرخصة المهنية أن يكون قد مضى على إعلان نتيجة الاختبار الأحدث “الاختبار التربوي العام والتخصصي” سنة ميلادية وفق الشروط الواردة في ضوابط الرخصة المهنية للوظائف التعليمية 2022م، ومن يرغب في الحصول على رابط إصدار الرخصة الرسمي، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط التالي:

رابط الإصدار والتسجيل في الرخصة المهنية (tpl.etec.gov.sa). موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب قياس (e-services.qiyas.sa).

مواعيد التسجيل في الاختبارات 1444

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية عن مواعيد التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للرجال والنساء، كما أوضحت فترات الاختبارات للعام والتخصصي، ويمكن التعرف على مواعيد التسجيل وفترات الاختبارات من خلال التالي:

(الاختبار العام) يبدأ التسجيل الاختبار للرجال من تاريخ 29 أغسطس 2022م، بينما يبدأ للنساء بتاريخ 5 سبتمبر 2022م، وتكون فترة الاختبار اعتباراً من 11 نوفمبر 2022م حتى 14 نوفمبر 2022م.

(الاختبار التخصصي) يبدأ التسجيل في الاختبار للرجال من 29 أغسطس 2022م، بينما يبدأ للنساء اعتباراً من 5 سبتمبر 2022م، وتبدأ فترة الاختبار فترة اختبار من 21 يناير 2023م حتى 25 يناير 2023م.

وقد أكد حساب العناية بالعملاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على إمكانية الحصول على مزيد من المعلومات والتفاصيل من خلال الاتصال على رقم قياس الموحد (920033555)، كما يمكن التواصل من خلال حساب هيئة تقويم التعليم والتدريب على تويتر، ومن يرغب في إصدار رخصة يمكنه ذلك الآن عن طريق اتباع رابط إصدار الرخصة المهنية 1444 الرسمي المرفق بالمقال.