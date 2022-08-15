نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموعد المحدد لإعلان نتائج إختبار القدرة المعرفية الورقي من وزارة التربية والتعليم 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الساعات القليلة الماضية ،تم الإعلان رسميا عن موعد نتائج إختبار القدرات المعرفية الورقي الفترة الثالثة ،من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية ،كما أن عدد كبير من الأشخاص يترقب موعد إعلان النتيجة ،لأهميتها الكبري في هذا التوقيت، ومن خلال مقالتنا سوف نعرض الموعد المحدد للنتائج ،بناء علي ما تم الإعلان عنه ،من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب.

الموعد المحدد للإعلان عن نتائج إختبار القدرة المعرفية 1444

من المقرر أن يتم تحديد موعد إعلان نتائج القدرة المعرفية يوم الثلاثاء الموافق 16 أغسطس 2022 ،وللموافق 18 محرم 1444 ،ليكون هذا التوقيت موعد إعلان نتائج القدرة المعرفية الورقي ،وأيضا من المقرر تحديد موعد إختبار القدرات الرقمي ،ليكون في شهر سيبتمبر القادم 2022 ،وقد تم الإعلان عن هذا الموعد ،عبر حساب العناية بالمستفدين التابع لهيئة التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية ،وذلك عبر الحساب الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر ،وذلك بالرد علي أحد الأشخاص في هذا الصدد.

التفاصيل الخاصة للإعلان عن نتائج إختبار القدرة المعرفية الرقمية 1444

من المقرر أن يتم الإعلان عن إختبار القدرة المعرفية الرقمية ،في شهر سبتمبر القادم لعام 2022 ،وقد يتم الإعلان عن نتائجة ،في خلال مدة تصل إلي 14 يوم عمل من تاريخ الأختبار، قد أعلنت رسميا هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية ،أنه سوف يتم التسجيل في إختبار القدرة المعرفية الرقمي ،بناء علي المواعيد المحددة ،أن التسجيل غير متاح في الفترة الحالية ،علي أن تكون فترة التسجيل في الإختبار ،بدء من يوم 15 يوليو 2022 ،وسوف تنتهي بتاريخ 12 سيبتمبر 2022 ،وأنه سوف يتم فتح باب التسجيل في عقد إختبار القدرة المعرفية الرقمي رسميا ،حسب هيئة تقويم التعليم والتدريب بالسعودية ،بداية من يوم 11 سيبتمر 2022 القادم ،والتي سوف تنتهي في يوم 15 من شهر سبتمبر 2022.

أهمية أختبار القدرة المعرفية

أن أختبار القدرة المعرفية ،له أهمية كبيرة للفرد ،تتمثل في: