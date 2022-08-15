نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل اختبار الرخصة المهنية 1444 رابط موقع نظام الرخص tpl.etec.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر رابط تسجيل اختبار الرخصة المهنية 1444 tpl.etec عبر نظام الرخص الإلكترونية للمعلمين والمعلمات الرسمي، وذلك بعد أن تم الإعلان عن مراحل إصدار الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والمعلمات ممن اجتازوا اختبار الكفايات ومن لم يجتازها، كما تم الإعلان أيضاً من جانب هيئة تقويم التعليم والتدريب عن مواعيد التسجيل في الرخصة المهنية 2022م، ومن خلال المقال يمكنكم الحصول على رابط التسجيل في الرخصة المهنية عبر موقع نظام الرخص الإلكتروني، كما يمكنكم التعرف على المواعيد وكيفية التسجيل في اختبار الرخصة المهنية 1444.

تسجيل اختبار الرخصة المهنية 1444

يعتبر اختبار الرخصة المهنية من أهم الأدوات التي تساعد على رفع جودة المعلمين والمعلمات والعمل على تحسين القدرات والمهارات لديهم بما يسهم بشكل مباشر في تحسين البيئة التعليمية ورفع مستواها، حيث يتم التأكد من امتلاكهم الكفاءة المطلوبة لأداء المهنة الأهم على الإطلاق وهي مهنة التعليم، لذلك فإن هذا الاختبار يُعد مطلباً أساسياً للحصول على رخصة معلم.

وقد أعلنت الهيئة عن البدء في الإصدار الفوري للرخص المهنية للمعلمين والمعلمات ممن اجتازوا اختباري الكفايات العام والتخصصي عن طريق نظام إلكتروني متكامل تابع للهيئة، وقد تم الربط بين هذا الموقع وبين بعض المواقع الأخرى باعتبارهم أنظمة ذات علاقة وهم (نظام نور – نظام فارس – هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي – قناة التكامل الحكومية).

ويستقبل الموقع المختص بإصدار الرخص المهنية في الموعد المحدد لبدء استقبال طلبات التسجيل لمعلمي ومعلمات التعليم العام لدخول الاختبار العام والتخصصي عن طريق موقع نظام الرخص الإلكتروني، ومن يرغب في الحصول على رابط التسجيل في الرخصة المهنية الرسمي، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط تسجيل اختبار الرخصة المهنية 1444 الرسمي التالي:

رابط التسجيل وإصدار الرخص المهنية الرسمي (tpl.etec.gov.sa). رابط دخول موقع قياس الخدمات الإلكترونية (e-services.qiyas.sa).

مواعيد التسجيل في الرخصة المهنية 1444

تم الإعلان من جانب حساب العناية بالمستفيدين التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب عن مواعيد التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية العام والتخصصي للرجال والنساء اليوم الأحد بتاريخ الخامس عشر من شهر أغسطس الجاري، فمن يرغب في الإطلاع على مواعيد التسجيل في الرخصة المهنية 1444، ومواعيد الاختبارات، يمكنه ذلك من خلال النقاط المرفقة بالتالي:

يبدأ التسجيل في الاختبار العام للرجال اعتباراً من تاريخ 29 أغسطس 2022م، بينما يبدأ التقديم للنساء بتاريخ 5 سبتمبر 2022م، تكون فترة الاختبار اعتباراً من 11 نوفمبر 2022م حتى 14 نوفمبر 2022م.

بدء تسجيل اختبار الرخصة المهنية التخصصي للرجال اعتباراً من 29 أغسطس 2022م، بينما يبدأ للنساء اعتباراً من 5 سبتمبر 2022م، وتبدأ فترة الاختبار فترة اختبار من 21 يناير 2023م حتى 25 يناير 2023م.

طريقة التسجيل في الرخصة المهنية 1444

يتم التسجيل في الرخص المهنية لمعلمي ومعلمات المملكة من خلال اتباع عدداً من الخطوات اليسيرة التي تبدأ بالدخول إلى موقع نظام الرخص المهنية الرسمي من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد، ثم اتباع التالي:

النقر على تبويب الاختبارات أسفل الصفحة.

الضغط على أيقونة اختبار التخصص “سجل الآن”.

الانتقال آلياً إلى نظام التسجيل في الاختبارات، وذلك لاستكمال عملية التسجيل في الرخصة المهنية “التخصصي” باختيار المدينة والمقر والتاريخ.

سيتم إرسال رسالة نصية برقم المقعد قبل موعد عقد الاختبار بمدة 48 ساعة.

وبعد ذلك يتم التوجه إلى مقر اختبار الرخصة المهنية في الموعد والمكان المحددين للمختبر، ومن يرغب في التعرف على طريقة التسجيل في اختبار الرخص المهنية 1444، يمكنه ذلك من خلال متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

ويجب العلم أن هناك فارقاً بين ما إذا كان المستفيد من موقع الرخص المهنية مجتازاً لاختباري الكفايات العام والتخصصي أم لا، حيث يتم إصدار الرخصة مباشرة للمجتازين بشكل فوري بعد اتباع خطوات الإصدار الموضحة بالفيديو، أما غير المجتازين فيقوموا بالتسجيل في الاختبار وفقاً للمواعيد الرسمية المحددة من خلال اتباع رابط تسجيل اختبار الرخصة المهنية 1444 الرسمي.