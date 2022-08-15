التسجيل في الرخصة المهنية 1444 الموعد ورابط نظام الرخص تسجيل الدخول

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عمر شويل - جدة نوفر مواعيد التسجيل في الرخصة المهنية 1444 للرجال والنساء، وذلك بعد إعلان حساب العناية بالمستفيدين التابع لمركز قياس الوطني عن مواعيد التسجيل للاختبار العام والتخصصي، كما أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب مواعيد اختبارات الرخصة المهنية أيضاً، ومن خلال المقال يمكن الحصول على رابط تسجيل في نظام الرخص الإلكترونية، إلى جانب التعرف على موعد التسجيل في الرخص للمعلمين والمعلمات للعام الجاري.

التسجيل في الرخصة المهنية 1444

بدايةً نود توضيح ما هي الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، حيث عرفتها هيئة تقويم التعليم والتدريب بأنها هي الوثيقة التي تصدر من الهيئة وفق معايير وإجراءات محددة يكون الحاصل عليها أو حاملها مؤهلاً لمزاولة مهنة التعليم أو التدريس بحسب مستويات محددة، ومدة زمنية محددة.

ويعتبر اجتياز اختبار الرخصة المهنية أحد متطلبات الحصول على الرخصة المهنية، ويبلغ عدد التخصصات المعتمدة في الوقت الحالي ثمانية وثلاثون تخصصاً، وكانت قد أعلنت وزارة التعليم عن حاجتها لشغل بعض الوظائف التعليمية وأكدت على ضرورة الحصول على الرخصة المهنية كأحد شروط القبول في الوظيفة المتقدم عليها المعلم.

وقد أوضح مركز قياس مواعيد التسجيل في اختبارات الرخص المهنية العام والتخصصي اليوم، ويجب العلم أنه يتم التسجيل في الاختبارات عن طريق موقع نظام الرخص الإلكتروني الذي يمكن الحصول عليه من خلال المقال، ومن يرغب في التعرف على إجابة سؤال متى يبدأ تسجيل الاختبارات؟ يمكنه ذلك من خلال التالي.

مواعيد التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية 1444

يبدأ التسجيل في اختبار الرخصة المهنية العام للرجال اعتباراً من تاريخ 29 أغسطس 2022م، بينما يبدأ التقديم للنساء بتاريخ 5 سبتمبر 2022م.

فترة الاختبار: من 11 نوفمبر 2022م حتى 14 نوفمبر 2022م.

يبدأ تسجيل اختبار الرخصة المهنية التخصصي للرجال اعتباراً من 29 أغسطس 2022م، بينما يبدأ للنساء اعتباراً من 5 سبتمبر 2022م.

فترة اختبار الرخصة المهنية التخصصي تبدأ من 21 يناير 2023م حتى 25 يناير 2023م.

رابط نظام الرخص الإلكتروني

يتاح التسجيل في الاختبارات فور حلول الموعد المحدد عن طريق تسجيل دخول موقع نظام الرخص التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية، فمن يرغب في الحصول على رابط التقديم، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالتالي:

رابط التسجيل في الرخصة المهنية 1444 (tpl.etec.gov.sa).

وقد تم الإعلان عن إتاحة الهيئة إمكانية إصدار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية للمتقدمين الذين تجاوزوا الاختبارين ومضى أكثر من عام ميلادي على إعلان نتيجة الاختبار الأحدث، ومن خلال رابط التسجيل في الرخصة المهنية 1444 المرفق، يمكن دخول موقع قياس نظام الرخص الإلكتروني.