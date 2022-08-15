نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز تصريح العمرة من تطبيق توكلنا السعودية وشروط التقديم 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز تصريح العمرة من تطبيق توكلنا حيث أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن امكانية حجز تصريح العمرة والذي يتم عبر منصة توكلنا، بالتزامن مع بدء العمرة وذلك في العام الجديد 1444،وقد تم وضع العديد من الشروط والقرارات الجديدة للعمرة في هذا العام 1444 هـ، دون أي مشاكل أو مخالفات ويتم ذلك عبر الإنترنت من خلال المواقع الرسمية للوزارة أو التواصل مع إدارة الوزارة.

حجز تصريح العمرة من تطبيق توكلنا

فيما يلي خطوات التسجيل وحجز تصريح العمرة عبر منصة توكلنا:

قم بتنزيل تطبيق توكلنا Tawakkalna للهواتف التي تعمل بنظام Android مباشرة، ويمكن تنزيل التطبيق مباشرة لأجهزة iPhone .

أدخل اسم المستخدم الخاص بك في الخانة المناسبة.

الرجاء أن تقوم بإدخال كلمة المرور وتكون صحيحة.

انقر فوق رمز تسجيل الدخول.

من القائمة الرئيسية ، حدد رمز الخدمات.

انقر فوق أيقونة الأذونات.

اضغط على أيقونة العمرة.

الضغط على أيقونة الخاصة باسم الشخص المتقدم للعمرة ثم أدخل التاريخًا مع ذكرالسنة والشهر وكذلك اليوم.

اختر الوقت المناسب لعمل العمرة

انقر على الاستمرار.

يرجى قراءة جميع الشروط والأحكام قبل إتمام الحجز.

شروط العمرة من داخل السعودية 1444

العمرة من داخل المملكة العربية السعودية هي وقت حياة وعمل للمسلمين في ظروف تنفرد بها المملكة العربية السعودية. مطلوب من قبل وزارة الحج والعمرة لجميع الراغبين في التسجيل ، والذين يرغبون في المشاركة في العمرة يجب أن يلتزموا بالشروط التالية: