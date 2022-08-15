نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في نظام معين للخدمات القضائية عن طريق الموقع الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت الهيئة القضائية لديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية بتسهيل كافة إجراءاتها وخدماتها القضائية للمواطنين والمقيمين بتدشين نظام جديد يسهل تنفيذ كافة الخدمات القضائية وهو نظام “معين”.

يأتي نظام معين كخدمة إلكترونية جديدة من جانب ديوان المظالم بالهيئة، حيث يتم من خلاله تسجيل الدعاوى الإدارية إلكترونيا عن طريق الموقع الرسمي لنظام معين اعلي أن يتم التسجيل فيه برقم الهوية الوطنية.

نظام معين

ويقوم موقع معين الإلكتروني بتسهيل الإجراءات علي المتقاضين إلكترونيا فمن خلاله يمكن للمتقاضي من معرفة تاريخ الجلسات وأخبار الدعاوي من خلال الدخول علي موقع نظام معين والنقر علي خدمة “مواعيدي” الإلكترونية حيث تحدد مواعيد الدعاوي ومواعيد النظر فيها محكمة الاستئناف الإدارية بالمملكة، ويحدد هذه المواعيد رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري وعدد من القضاء.

كيفية التسجيل في نظام معين ديوان المظالم؟

يتم الدخول علي موقع معين ديوان المظالم الإلكتروني باستخدام رقم الهوية الوطنية والدخول علي أيقونة التسجيل.

بإتباع مجموعة من الخطوات منها:

الدخول على رابط موقع معين ديوان المظالم الإلكتروني.

اختيار أيقونة الخدمات القضائية.

الدخول علي رابط مستخدم جديد.

الضغط علي أيقونة نوع المستخدم سواء ( فرد – محامي).

الضغط علي أيقونة نوع الهوية سواء ( هوية مقيم – هوية وطنية).

يتم إدخال رقم هوية المستخدم.

يتم إدخال تاريخ ميلاده.

إدخال الرمز المرئي للتحقق .

يتم اختيار بدء التسجيل وكتابة باقي البيانات المطلوبة بالصفحة الظاهرة.

المستخدم القديم لنظام معين الإلكتروني

من قام بالفعل بالتسجيل في نظام معين الإلكتروني ويريد الإطلاع علي مواعيد الدعاوي يقوم بالآتي:

يتم اختيار نوع الهوية.

يتم كتابة رقم الهوية.

يتم كتابة كلمة المرور المسجل في النظام مسبقا.

الضغط علي أيقونة الدخول.

الانتقال إلي صفحة جديدة بها جميع الخدمات المتاحة ومن ضمنها خدمة “مواعيدي”.

هذا ويذكر أن وزارة العدل بالمملكة قد قامت يتحديث العديد من الخدمات الإلكترونية الهامة تيسيرا على المواطنين والوافدين ومن أبرزها سداد قيمة الغرامات، وذلك في إطار حرص المملكة على تطبيق رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى استخدام التطبيقات الإلكترونية بشكل موسع، تيسيرا على الجميع وتوفيرا للوقت والجهد، وتعد وزارة العدل من أهم الوزارات التي لقيت اهتماما كبيرا من قبل الحكومة السعودية.