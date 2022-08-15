نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مطاعم الدمام، تعرف على افضل مطاعم الدمام الساحرة للعوائل في المقال التالي

عمر شويل - جدة مطاعم الدمام، تعرف على افضل مطاعم الدمام الساحرة للعوائل. تزهو المنطقة الشرقية بمجموعة فريدة من المطاعم الجميلة، والمتنوعة. حيث تنفرد بأطباق محلية وعالمية، ومن بينها مطاعم الدمام الجميلة التي تنتشر على الكورنيش، وأيضا بمناطق الدمام المختلفة.

إنه من المعلوم لكي تجد مطعم يناسب احتياجاتك أمراً ليس سهلاً؛ ولهذا سنسعى في هذا المقال أن نسهل مهمة البحث عليك، وأن نضع بين يديك قائمة بأفضل مطاعم الدمام للعوائل للفطور أو للغداء، وذلك سواء داخل المدينة أو حتى المطلة على البحر.

افضل مطاعم الدمام عوائل

إن كنت تبحث عن عن مطاعم للعوائل، أو مطاعم كورنيش الدمام، أومطاعم الفيصلية، أو إن كنت تبحث عن افضل مطاعم الدمام المناسبة للأطفال فأنت في المكان الصحيح، فستجد كل ما تبحث عنه في هذا المقال. وسنقدم لك مجموعة من الخيارات المنوعة، بالإضافة إلى بعض الأصناف المقدمة فيها، كما تتميز هذه المطاعم عن غيرها بخصوصيتها، ومذاقها.

مطعم فتة وصنوبر

يتميز مطعم فتة وصنوبر بالمشويات والأطباق اللذيذة من قلب لبنان. حيث يعتبر من أفخم مطاعم الدمام اللبنانية فهو يقوم بتقديم ألذ المشويات، والكباب، والكفتة بطحينية، ومجبوس الدجاج، والمعجنات أو الفطائر بمختلف أنواعها اللذيذة، والكبة بلبن، والطواجن، والمقبلات اللذيذة مثل: البطاطا الحرة، والفتة، وسلطات الفتوش، والكينوا، ومختلف العصائر الطبيعية، وغيرها من الأطباق الشهية.

يوفر المطعم أماكن خاصة للعائلات مفتوحة، وكذلك أماكن أخرى مغلقة بستائر للمحافظة على الخصوصية، كما يوجد قائمة طعام خاصة للأطفال.

موقع المطعم : الشارع الثامن عشر، السلام، الدمام

أوقات العمل: يوميا من الساعة 06:00 صباحاً حتى 02:00 مساءً

مطعم بيتش بارك

وهو من مطاعم الدمام المفضلة للعائلات؛ حيث يقوم بتقديم مختلف أصناف الأطعمة اللذيذة، مثل: المأكولات البحرية، مثل المشويات البحرية، وسمك السلمون، والصيادية، والسمك المسكوف، والهامور المشوي،كما يقدّم الروبيان الشهي مع الباستا، والبيتزا، والروزيتو، بالإضافة إلى البيتزا والباستا بأنواعها الأصلية ، وكذلك الروبيان المقلي.

يقدم مطعم بيتش بارك أيضاً العديد من المأكولات الأخرى مثل مشويات الدجاج، والبرياني، واللحم ،والكبسة، وأيضاً المقبلات، مثل: السمبوسة، والكبة، والفتوش، والحمص، والبطاطا، والمتبل، وغيرها الكثير.

يوفر مطعم بيتش بارك فواصل خشبية أو بارتشن عند الطلب بين المقاعد.ولذلك يعتبر من افضل مطاعم الدمام عوائل بسبب طعامه اللذيذ، واحترامه خصوصية العائلات.

موقع المطعم : شارع الأمير محمد بن فهد، الشاطئ الشرقي، الدمام، 32413

أوقات العمل: (يومياً)، 08:00 صباحاً – 12:00 مساءً

مطعم دروازة الصياد البحري

مطعم دروازة الصياد البحري من افضل مطاعم الدمام للعوائل وهو من مطاعم كورنيش الدمام البحري. و تصميمه مستوحى من التصميمات القديمة في التسعينيات. فهذا هو المكان المناسب لكل من يبحث عن مكان تقليدي كلاسيكي يذكره وعائلته بالماضي الجميل.

كما أن مطعم دروازة الصياد من مطاعم كورنيش الدمام المناسبة للأطفال والعائلات؛ ويصنف ضمن مطاعم الدمام الموجودة على البحر. يقدم دروازة الصياد العديد من الأصناف البحرية المتنوعة واللذيذة مثل: المشويات البحرية بجميع أنواع الأسماك المختلفة التي ترغب فيها لعمل طاجن السمك، والمشخول، والمطبق، وأطباق الروبيان المتنوعة، والمجبوش.

كما يقدم المطعم أيضاً المقبلات، مثل: المحمرة، والحمص، وغيرها. بالإضافة إلى البطاطا، والشوربات، وحلقات البصل، والكبة، والسمبوسة، و جميع أنواع التغميسات، وكل ما يتعلق بالأكل البحري اللذيذ.

موقع المطعم: شارع أبو هريرة، الزهور، الدمام

أوقات العمل: (يومياً) 12:00 ظهراً – 12:00 مساءً

مطعم قلعة روما

وهو مطعم تركي متخصص بالمشويات، ويقدم أشهى أصناف المأكولات المشوية من دجاج، والريش، وكباب، والشيش طاووق، وتكة، والكنعد، والبروستد، والروبيان، والهامور، والشاورما المشهور بها. بالإضافة لسندويشات الكباب، وسندويشات المشويات المختلفة.

كما يقدم قلعة روما أيضاً مختلف أنواع المقبلات من: تبولة، وفتوش، وحمص، وورق العنب، وبابا غنوج، والكبة، والبطاطا، والمشروبات، وغيرها. يوفر المطعم الخصوصية للعائلات حيث يحتوي على قسم خاص للعائلات.

موقع المطعم: البادية، الدمام

أوقات العمل: (يومياً) 03:30 عصراً – 12:00 مساءً

مطعم بلاميدا

هو واحد من أفخم مطاعم الدمام على البحر، حيث يتميز بإطلالة بحرية رائعة. ويقدم مطعم بلاميدا الأصناف التركية، والهندية، والشرقية المتنوعة واللذيذة، فهو مطعم رائع لوجبات الغداء والعشاء للعائلة. ستجد كل ما تبحث عنه في المذاقات المتنوعة القادمة من مختلف الثقافات. حيث يضم في قائمته: البرياني، والمسالا بأنواعه، ومشوي الأسماك مثل الهامور، وأي من المشويات التي تشتهيها، والباستا، والمعكرونة، والسلطات المميزة التي لن تجدها في أماكن أخرى، مثل: سلطة سمك السلمون، والسلطة اليونانية، وسلطة الطماطم، والمسقعة وغيرها. كما يوفر المطعم خصوصية عالية للعائلات، حيث يوجد فيه جلسات داخلية، وخارجية، ومصلي للرجال والنساء.

افضل مطاعم الدمام للفطور

نوضح لك ونرشدك إلى أجمل وأفضل مطاعم فطور الدمام التي تناسبك وعائلتك. والتي تجمع بين أكثر من صنف من أصناف الإفطار لترضي جميع أذواق العائلة الكبار منهم والصغار.

مطعم بالكوني (مذاق الشرفة)

يوفر مطعم بالكوني الخصوصية بوجود ستائر فاصلة بين العوائل. كما يوجد مقاعد مخصصة للأطفال في المطعم، وجلسات داخلية، وأخرى خارجية متنوعة.

ويعتبر بالكوني من افضل مطاعم الفطور في الدمام إذ يقدم أطباق المقبلات للعشاء، مثل: سندويتشات الإفطار اللذيذة ببيض البنديكت، والشكشوكة، والاومليت، والفول، والفلافل، والفولفنت، بالإضافة إلى إفطار الجرانولا، والبان كيك وغيرها، وكذلك أصناف الحلويات، مثل البودينغ، والبراونيه، والسوفليه، والكيك، وغيره.

أما المقبلات فيقدم بالكوني سلطة الحلوم، وسلطة سيزر، والكينوا، والكبة، وأصابع الموزاريلا، وغيرها. يقدم أيضاً المطعم كل المشروبات الساخنة اللذيذة، مثل: القهوة، واللاتيه، والكابتشينو، والميلك شيك، والعصائر الطازجة، والفرابيه، والسموذيز، والموهيتو، وغيرها.

موقع المطعم: الشاطئ مول، الدمام

أوقات العمل: (يومياً)، 07:30 صباحاً – 12:00 مساءً

افضل مطاعم الدمام للفطور مطعم منؤشة الريف

منؤشة الريف أحد مطاعم الفيصلية الدمام المشهورة، وهو أحد مطاعم كورنيش الدمام المعروف بإفطاره اللذيذ، وجلساته المريحة للأطفال والعائلات. وهومن أفضل مطاعم الفطور الذي يقوم بتقديم المعجنات أو الفطائر الشهية، من مناقيش زعتر، وحلومي، ومناقيش جبنة، ولبنة، ولحم، والأرمني، وقشقوان، والبيتزا المميزة، ومن ضمنها البيتزا الصحية المخبوزة بدقيق القمح، وكذلك وجبات الفلافل. كما يقدم المطعم سندويشات الدجاج مثل: الباربكيو، والمقبلات الباردة، والساخنة، والمشروبات الطبيعية وغيرها.

الموقع: طريق الملك فهد، الفيصلية، الدمام

أوقات العمل: (يومياً)، 06:00 صباحاً – 12:00 مساءً

وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا عن مطاعم الدمام، تعرف على افضل مطاعم الدمام الساحرة للعوائل. والذي أشرنا فيه إلى أفضل أشهر المطاعم الموجودة بالدمام للفطور والغداء، سواء كانت داخل المدينة أو على الكورنيش. ومعظمها يتميز بالخصوصية العالية للعائلات ومناسبة أيضا للأطفال.