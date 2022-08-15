نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ehsan.sa التسجيل في منصة إحسان لمساعدة المحتاجين وسداد الديون 1444 وأهم مميزاتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد التساؤل بخصوص كيفية وخطوات وشروط التسجيل في منصة إحسان من أكثر التساؤلات على مواقع البحث الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر منصة إحسان هي إحدى المنصات الخيرية والإنسانية الشهيرة بل تعتبر أكثرهم شهرة في السعودية، حيث أن هذه المنصة لا تقوم فقط بتقديم مساعدات كغيرها وإنما تعمل على جمع التبرعات إما من المؤسسات الخيرية أو من خلال الأشخاص التي تحب فعل الخير وتقديم المساعدة بكافة الطرق. شروط التسجيل في منصة إحسان الخيرية 1444هـ يجب أن يكون الشخص المستفيد من المساعدة سعودي الجنسية أو معه بطاقة تنقل داخل المملكة العربية السعودية.

لا يتم قبول أي عمليات تسجيل في المنصة من المواطنين خارج المملكة إلا في حالة أنهم لديهم رقم هاتف سعودي.

الاتصال بين المنصة والمستفيد يجب أن يكون فعّال ومستمر طوال فترة استفادته من المنصة ويجب أن يكون لديه حساب بريد إلكتروني فعّال. أهم مميزات منصة إحسان السعودية الخيرية من أبرز مميزات المنصة هي أنها تعمل بمنتهى الشفافية وعلى قدر كبير من الصدق والأمانة وموثوقية عالية بين المتبرعين والمستفيدين.

تتيح المنصة إمكانية تقديم التبرعات من أي مكان حول العالم بسهولة تامة.

كما أنها تتيح إمكانية التبرع بواسطة بطاقات الائتمان بطريقة عادية أو إلكترونيًا.

تحافظ المنصة على سياسة الخصوصية بشكل كبير جدًا حيث أنها لا تدلي بأي معلومات للآخرين عن حسابك الشخصي. خطوات التسجيل في إحسان كمتبرع قم بالدخول على رابط موقع “منصة إحسان الخيرية” الإلكتروني الرسمي.

ثم انقر على زر “تبرع” وانتظر حتى يتم فتح قائمة من الفئات الأكثر احتياجًا والمشاريع التي يحتاج أصحابها مبلغ تمويلها.

يمكنك تحديد الفئة التي ترغب في مساعدتهم وتقديم التبرع لهم أو المشروع الذي تريد تمويله.

ثم قم بإدخال البيانات والمعلومات الخاصة بالمتبرع وقيمة المبلغ الذي ترغب وفي قدرتك تقديمه ويجب أن يكون المبلغ بعملة الريال السعودي.

راجع بياناتك مرة أخيرة قبل النقر على زر “إتمام التسجيل” وسيتم النظر في طلبك وفي حالة أن كل الإجراءات صحيحة سيتم توصيل التبرع إلى الشخص الموجه إليه.

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