نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن مخالفات ساهر عن طريق رقم الإقامة أو رقم لوحة السيارة عبر بوابة أبشر للخدمات في المقال التالي

عمر شويل - جدة جاء نظام ساهر كخدمة جديدة أتاحتها وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية وهو نظام خاصة بمعرفة المخالفات المرورية التي تحدث بالطرقات من جانب قائدي المركبات بمختلف أنواعها، فمن خلال النظام يمكن لقائد المركبة سواء مقيم أو وافد من الاستعلام عن المخالفات المرورية التي تحصل عليها المركبة عند مخالفة نظام المرور وتسجل هذه المخالفات، بعد أن تقوم برصدها كاميرات المراقبة الموضوعة على الطرق لحماية المواطن من الحوادث التي تقع خاصة علي الطرق السريعة.

نظام ساهر

ومع تطبيق نظام ساهر للمخالفات يمكن للمواطن معرفة مخالفته المرورية من خلال متابعتها على هاتفه المحمول عن طريق إرسال النظام لرسائل نصية على الهاتف ويمكن الحصول على تطبيق نظام ساهر للمخالفات من خلال زيارة شبكة الإنترنت .

كما يمكن نظام ساهر لقائد المركبة إطلاعه علي كل التفاصيل التي يرغب في معرفتها ومنها ( مكان وقوع المخالفة – نوع المخالفة – طرق سدادها).

الاعتراض علي المخالفات المرورية في نظام ساهر

كما أتاحت وزارة الداخلية الآن إمكانية الاعتراض علي المخالفة الواقعة علي قائد المركبة من خلال زيارة بوابة أبشر الإلكترونية في مدة أقصاها 30 يوم فقط من تاريخ حدوث المخالفة مع قيام قائد المركبة بتقديم ما يثبت وقوع خطأ في حدوث المخالفة.

وهنا يأتي قيام وزارة الداخلية بدورها الفعال في تطبيق الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين ولها خدمات إلكترونية كثيرة سهلت علي الجميع كافة الإجراءات مع توفر الوقت والجهد ويتم الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال طريقتان أما الاستعلام برقم اللوحة أو الاستعلام برقم الهوية.

أولا: الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

من خلال الدخول علي الرابط الخاص بأبشر، ويتم فيه كتابة رقم الهوية وكتابة الرمز المرئي والضغط علي أيقونة عرض للحصول علي النتيجة، بالذهاب إلي صفحة آخري وإدخال بيانات صاحب المركبة وتظهر له المخالفات المسجلة عليه مع ظهور قيمة كل مخالفة وقعت.

ومع توافر هذه الخدمة فهي بذلك تمكن المواطن و المقيم من الاستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة عليه أو على أحد أفراد أسرته أو الأفراد المكفولين لديه.

ثانيا : الاستعلام عن المخالفات برقم اللوحة المرورية

يتم الاستعلام أيضآ عن المخالفة المرورية بإدخال رقم اللوحة الخاصة بقائد المركبة من خلال عدة خطوات وهي :

زيارة موقع بوابة أبشر بوزارة الداخلية.

اختيار أيقونة خدمات المرور.

اختيار أيقونة الاستعلام عن مخالفات المرور.

كتابة رقم اللوحة وكتابة الرمز المرئي.

ظهور المخالفات الواقعة عليه.

وبهذا نكون قد قمنا معكم بعرض خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور عبر منصة أبشر الإلكترونية، ويجب مراعاة أنه يجب الإطلاع بشكل دائم على أحدث المخالفات التي يتم الإعلان عنها من قبل المرور، وذلك حتى لا يتعرض السائق إلى أي غرامات مادية، كما يجب أن يتم سداد المخالفات فور تلقيها على الهواتف المحمولة منعا لفرض غرامات تأخير على قائدي المركبات.