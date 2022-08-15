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عمر شويل - جدة كيف اتصل على حساب المواطن هو سؤال يطرح من خلال الأشخاص الذين يريدون الاستفسار عن أمر خاص بهذا البرنامج، أو لتقديم شكوى معينة، ولكن هناك أشخاص لا يعرفون الرقم التابع للدعم الفني الخاص بحساب المواطن،ومنهم من يصرح بأنه قم بنسيانه، ولكن لا داعي للقلق على الإطلاق، فيمكنك أن تحصل عليه عبر هذا المقال.

كيف اتصل على حساب المواطن

سنطلعكم من خلال تلك الفقرة كافة المعلومات التي بإمكانكم من خلالها التواصل مع خدمة العملاء الخاصة بحساب المواطن، وكذلك المواعيد الخاصة بهم، والعديد من الطرق التي تتيح لكم عملية الاتصال التي يمكنكم أن تستعينوا بما يناسبكم فيها، حيث إنه من خلال ذلك الرقم 19912 من يوم الأحد وحتى يوم الخميس يمكن لخدمة العملاء تلقي جميع الشكاوى، أو سماع المشكلات الخاصة بكم، والتي تتعلق بنظام حساب المواطن، ويمكنكم من خلاله أيضاً الاطلاع على كافة الشروط التي تجعلك أهل لاستحقاق الدعم، وهذا من الساعة ال 8 بالصباح الباكر، وحتى تمام ال 10 بالمساء، وهم جاهزين دومًا لمساعدتك.

طرق التواصل مع حساب المواطن

إن البوابة الإلكترونية حساب المواطن تعمل على توفير كافة الخدمات التعرف على المبلغ الخاص بالدعم عبر الحاسبة المتوفرة على الموقع التابع لهم، ولكن يمكنكم التغاضي عنها، والتواصل بإحدى الطرق التي سنوضحها لكم الآن والتعرف على ما تشاؤون في حالة إذا لم يكن لديكم القدرة الكافية لاستخدام الطريقة الخاصة بالحاسبة، ومن تلك الطرق ما يلي.

ذكرنا لكم في الفقرة السابقة الرقم المجاني المباشر الخاص بهم، وذكرنا كذلك المواعيد الخاصة بهم.

يمكنكم كذلك التواصل عبر البوابة التابعة لنظام حساب المواطن، وذلك في أي وقت باليوم، وذلك من خلال رابط حساب المواطن.

كذلك هناك الصفحة التابعة إليهم على تويتر، وهي الوحيدة الخاصة بهم والتي يمكنكم الوصول إليها بشكل مباشر عبر تويتر حساب المواطن.

وذلك من يوم الأحد وحتى نهاية الأسبوع بيوم الخميس، ولكن يوم السبت، بالإضافة إلى يوم الجمعة تكون عملية التواصل متاحة فقط من الساعة الواحدة ظهراً، وحتى الساعة ال 11 بالمساء.

وهذه أبرز الطرق التي تمكنكم من التواصل مع حساب المواطن بكل سهولة ،وهي كذلك إجابة كافية لسؤال كيف اتصل على حساب المواطن.