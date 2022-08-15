نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية وطريقة التقديم عبر منصة التأشيرات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتم البحث عن شروط طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية من قبل الكثير من الأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية لدعوة زوجاتهم وأولادهم لزيارتهم وذلك يحتاج إلى تصديق من وزارة الخارجية ويوجد بعض الخطوات التي يتم القيام بها للحصول على هذا التصديق، وذلك ما سوف يتم توضيحه من خلال هذا المقال.

شروط طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية

يوجد بعض الشروط التي يجب توافرها للحصول على تصديق من وزارة الخارجية بطلب

زيارة عائلية وهذه الشروط كالآتي:

لا بد من وجود جواز سفر ساري للأشخاص الذين يسافرون للمملكة.

لا بد أن تكون إقامتهم أيضًا سارية وغير منتهية.

يجب ألا تزيد مدة الزيارة عن ثلاثة شهور.

طلب الزيارة لا بد أن يكون للقرابة من الدرجة الأولى وذلك يعني الأولاد، الزوجين، الوالدين.

في حالة زيارة الأولاد يجب أن لا يتجاوز عمرهم 18 عام.

يجب دفع قيمة مالية محددة من أجل الزيارة العائلية، وهذه القيمة المالية تحددها وزارة الخارجية.

طريقة التقديم على زيارة عائلية

يوجد بعض الخطوات التي يتم القيام بها لتقديم طلب زيارة عائلية والحصول على تصديق من وزارة الخارجية بالموافقة وهذه الخطوات كالآتي:

في البداية يتم الدخول على الموقع الخاص بوزارة الخارجية وذلك من خلال منصة التاشيرات.

بعد ذلك يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لها.

يتم ملء البيانات داخل الطلب الذي تقوم بتقديمه.

إدخال البيانات الخاصة بالأشخاص الذين يسافرون إلى المملكة العربية السعودية.

يتم الضغط على أمر عرض الطلب، لكي يمكنك التأكد من أن كافة البيانات التي تم إدخالها صحيحة.

بعد التأكد من صحة البيانات يتم الضغط على كلمة التالي.

يتم متابعة الخطوات حتى الوصول إلى النهاية وتقوم بتقديم الطلب.

في نهاية مقال شروط طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية ذكرنا جميع الشروط التي لابد من توافرها للحصول على تصديق بالزيارة العائلية، وذكرنا أيضًا جميع الخطوات التي لابد من القيام بها لتقديم الطلب.