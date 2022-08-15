نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية وطريقة التحديث عبر موقع hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقديم خدمة لجميع سكان المملكة العربية السعودية، وهي الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية حتى يستطيع المواطنين المستحقين للدعم من معرفة نتائج الطلب الذي قاموا بتقديمه للحصول على الدعم بالموافقة أو الرفض، وسوف نوضح لكم خطوات تنفيذ خطوة الاستعلام من خلال المنصة المخصصة لذلك.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية

يمكنك الأن أن تتعرف بكل سهولة على نتيجة الاستعلام عن طلب الضمان الاجتماعي، وهو عبارة عن منحة تقدمها وزارة التضامن، لكي تساعد من هو يستحق الدعم لكي يعيش حياة كريمة هو وأسرته، ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية:

نقوم بفتح رابط الموقع الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

بعد ذلك سجل الدخول باسمك، ثم أكتب كلمة السر الخاصة بك.

ثم أكتب رقم الهوية الخاص بك في المكان المخصص له، ويجب أن نتأكد من صحة الأرقام المدخلة.

بعد ذلك يتم كتابة رقم الهاتف الخاص بك.

ثم يتم كتابة كود سوف تحصل عليه من داخل الصفحة.

بعد ذلك بعد الانتهاء من ملئ جميع الخانات الموجودة بالبيانات الصحيحة، راجع ما أدخلته، ثم قم بالدخول على استعلام.

ستظهر لك صفحة تعرض لك كافة المعلومات المراد الاستعلام عنها، وهي قبول الطلب أو استبعاده.

تحديث الضمان الاجتماعي برقم الهوية

يمكن للمواطن المستفيد من خدمة الضمان الاجتماعي أن يحدث البيانات الخاصة به إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب للمكاتب الضمان الاجتماعي، فقط اتبع الخطوات التالية:

ادخل مباشرةً إلى الموقع الخاص بالضمان الاجتماعي.

بعد ذلك سجل الدخول من خلال منصة النفاذ الوطني.

ثم أكتب البيانات المطلوبة منك في الحقول المخصصة لها.

بعد ذلك قم بتعديل البيانات المراد تحديثها.

ثم سجل بيانات العنوان الوطني، أدخل رقم جوالك ورقم هويتك الشخصية.

بعد ذلك ارفق بيانات حسابك البنكي صحيحة.

ثم دون كلمة المرور التي ستصلك على جوالك.

بعد ذلك ستصلك رسالة تؤكد أنه تم تحديث البيانات بنجاح.

من خلال مقال الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية نكون قد أوضحنا أبسط طريقة يمكنك من خلالها الاستعلام عن الضمان الاجتماعي الذي يبحث عنه العديد من المواطنين القائمين بالمملكة العربية السعودية، والوافدين وتحديث الضمان الاجتماعي برقم الهوية.