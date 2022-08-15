نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توزيع أرباح أرامكو الربع الثاني 2022 “موعد أرباح” عملاق النفط السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم توضيح موعد توزيع أرباح أرامكو الربع الثاني 2022 التي يبحث عنها عدد كبير للغاية من الأشخاص السعوديين حيث ينتظر الموعد، وقيمة الأرباح، وذلك لجني ثمار الاستفسار خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٢ في عملاق النفط السعودي، وذلك حدث بعد القفزة التاريخية الذي شهد بها الجميع في المكاسب والإيرادات، التي تكون مدفوعة مع ارتفاع أسعار النفط في هذه الأيام، وقد قامت ارامكو بالإعلان عن بيان تلقت الطاقة نسخة منه في يوم ١٤ من شهر أغسطس الذي يوافق يوم الأحد بأن قد ارتفعت الأرباح إلى نسبة ٨٧.٦ مليار دولار، وذلك قد حدث مع بداية أول ستة أشهر من عام ٢٠٢٢.

توزيع أرباح أرامكو الربع الثاني 2022

أن نسبة أرباح أرامكو هذا العام بلغت ٨٧.٦ مليار دولار، وهذه القيمة تكون مرتفعة مع مقارنتها بالعام الماضي وهو ٢٠٢١.

حيث أن العام الماضي سجلت به الأرباح نسبة تصل إلى ٤٧.٢ مليار دولار.

وقد تكون نتائج أعمال ارامكو في الربع الثاني الذي قد بدأ من شهر أبريل حتى الانتهاء من شهر يونيو، وفي هذا الوقت قد قامت أرامكو بتجميع نسبة كبيرة من الأرباح.

هذه النسبة التي حققت دخل ربع ثانوي وهذه النسبة تعادل ١٨١.٦ مليار دولار سعودي.

بالدولار الأمريكي يكون الدخل بنسبة ٤٨.٤ مليار دولار أمريكي، وذلك قد يكون موفق من منصة الطاقة المختصة.

ما هو موعد أرباح ارامكو؟

يوجد عدد كبير من المواطنين الذين يقومون في المملكة العربية السعودية بالبحث عن موعد توزيع أرباح أرامكو، وأيضًا ينتظروا موعد حملة الأسهم التي تعلن من العملاق النفطي السعودي التي تعادل نسبة ٧٠.٣ مليار ريال سعودي، والأمريكي بنسبة تصل إلى ١٨.٨ مليار دولار أمريكي في الربع الثاني حيث أنه من المقرر دفع هذه المبالغ في الربع الثالث من عام ٢٠٢٢.

ما هي نسبة أرباح عملاق النفط أرامكو