نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن شحنات ناقل وتتتبعها وطرق التواصل عبر الموقع الرسمي new.naqelksa في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من عملاء شركة ناقل عن خطوات الاستعلام عن شحنات ناقل وهي خدمة وفرتها شركة ناقل إكسبريس لتمكن العميل من متابعة خط سير شحنته، والاطمئنان عليها دون بذل جهد أو إنفاق الأموال الكثيرة، وقد أتاحت هذه الخدمة إلكترونيًا، وهذا ما يميز شركة ناقل عن غيرها من شركات الشحن وهو أنها تسعى دائمًا لراحة عملائها، وهذا ما يجذب العملاء لها.

الاستعلام عن شحنات ناقل

يستطيع صاحب الشحنة تتبعها ومعرفة موقعها بالتحديد، والاطلاع على الوقت الذي ستصل فيه الشحنة بالضبط، وذلك لأي منتجات أو بضائع يتم نقلها، ما عليك سوى إتباع الخطوات التالية:

أولا ادخل إلى الموقع الالكتروني لشركة ناقل.

بعد ذلك يتم الدخول على خدمة تتبع شحناتك.

ثم بعد ذلك دون رقم بوليصة الشحن في الخانة المخصص لها.

بعد ذلك قم بالدخول على خيار طلب إشعارات.

ثم أكتب رقم الهاتف الذي يمكنك من خلاله تلقي الرسائل الخاصة بتفاصيل خط سير الشحنة.

بعد ذلك أخيرًا قم بالضغط على زر تأكيد الطلب.

كيفية تتبع الشحنات عن طريق ناقل

يتساءل الكثير حول كيفية طريقة تتبع الشحنات عن طريق ناقل، ويسعى الكثير في الحصول على طريقة سهلة، فقط من خلال هذه الخطوات:

ادخل الى الموقع الخاص بشركة ناقل لتتبع الشحنات.

بعد ذلك اذهب إلى أيقونة تتبع شحنتك.

ثم اكتب رقم الشحنة، أو الرقم المرجعي الخاص للشحنة.

بعد ذلك قم بالدخول فوق خيار تتبع.

ثم قم بالضغط على اشترك الان، وتعرف على بيانات الشحن.

بعد ذلك سوف تظهر لك النتائج بعد فترة قليلة، وتحتوي على رقم طلبية الشحن، موقع وصول طلبية الشحن، موعد توصيل طلبية الشحن، أسلوب الدفع، وضعية الشحنة في الوقت الحالي وأعدادها.

طرق التواصل مع شركة ناقل

أتاحت ناقل للشحن والنقل إمكانية الاستعلام من خلال الاتصال على مجموعة أرقام مثل:

الرقم المجاني الذي يمكن الاتصال به من داخل المملكة العربية السعودية (8002464444).

أو الرقم المتاح للتواصل عبر الواتساب الخاص (+966118296500).

والرقم الموحد لأي استفسارات مطلوبة من شركة ناقل هو (920020505).

أو استعلم عن ناقل عبر وسائل الإنترنت، مثل فيس بوك أو توتير.

من خلال ما كتبنا عن كيفية الاستعلام عن شحنات ناقل نكون قد قمنا بتوضيح طريقة الاستعلام بالخطوات عبر الموقع، وتعرفنا على بعض المعلومات والخدمات التي أتاحتها شركات ناقل للمواطنين بالمملكة العربية السعودية، وأهمها كيفية تتبع الشحنات عن طريق تطبيق ناقل.