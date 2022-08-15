نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل للمقيمين عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن وجود الرخصة شئ أساسي لممارسة العمل داخل المملكة العربية السعودية، وتحتاج هذه الرخصة إلى التجديد قرب انتهائها وإلا يتعرض العامل المقيم إلى الغرامة والمسائلة القانونية، لذلك تقدم الدولة خدماتها في الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل للمقيمين بخطوات محددة نحاول أن نوضحها لكم من خلال موقعنا الأكثر تميزًا.

الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل للمقيمين

يمكن لكل الأشخاص المقيمين والعاملين بالمملكة السعودية الاستعلام عن تاريخ انتهاء الرخصة الخاصة بعملهم، وذلك من خلال الخدمات الإلكترونية ووفقًا لبعض الخطوات التي نعرضها عليكم فيما يلي:

يمكنك الدخول إلى وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية.

اختار الخدمات الإلكترونية من بين القائمة الخاصة بالخدمات.

من قائمة الخيارات اضغط على الخدمات الخاصة بمكتب العمل.

ستظهر لك أيقونات فقم بالضغط على أيقونة رخصة العمل.

اكتب رقم سداد رخصة العمل، واختار الخدمة المناسبة لك.

قم بكتابة الرقم الذي أمامك في الأيقونة الخاصة به.

اختار أيقونة البحث.

الآن سوف تجد أمامك جميع البيانات الخاصة برخصة العمل، والتعرف على تاريخ انتهائها.

طريقة سداد رخصة العمل إلكترونيًا

من أجل تجديد رخصة العمل الخاصة بالمقيمين عليك القيام ببعض الخطوات التي نقدمها فيما يلي:

قم بالدخول عبر موقع الوزارة الخاصة بالتنمية الاجتماعية والموارد البشرية.

عليك بتسجيل الدخول عبر هذا الموقع.

اختار من القائمة تسديد الفواتير من القائمة الخاصة بالمدفوعات.

اضغط على الفواتير الجديدة.

من قائمة مقدم الخدمة قم بالضغط على وزارة العمل.

اكتب رقم السداد للأشخاص المقيمين.

اختار زر الاستمرار.

قم بالتأكيد على دفع الفواتير.

سيرسل لك الموقع على هاتفك رسالة بها كلمة سر فقم بكتابتها.

الآن سوف يتم سداد الفاتورة بعد التأكيد.

عليك التعرف على أن صلاحية رخصة العمل هي عام واحد منذ سداد الفاتورة، فلابد من سدادها قبل انتهاء الموعد المحدد.

في نهاية مقال الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل للمقيمين فقد عرضنا خطوات الاستعلام عن موعد تجديد الرخصة، كما عرضنا عليكم طريقة سداد رخصة العمل عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وعليك السداد في الوقت المحدد لعدم التعرض للمسائلة القانونية والغرامات، وقد وضحنا أن مدة الصلاحية تكون عام من تاريخ السداد.