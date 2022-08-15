احصل على سيارة ب 5000 ريال ويمكن التقسيط

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عمر شويل - جدة الأن احصل على سيارة أحلامك بمبلغ 5000 ريال سعودي فقط مع إمكانية التقسيط تتوافر السيارات تويوتا في أسواق السيارات المستعملة داخل المملكة العربية السعودية بأسعار مخفضة بالإضافة إلى إمكانيات عالية الجودة والصنع. للبيع سيارة تويوتا كامري للبيع موديل 2003: يوجد للبيع سيارة تويوتا كامري أول إستخدام 2003 مستعملة للبيع في مدينة بريدة.

سعر بيع السيارة تويوتا كامري مستعملة 5000 ريال سعودي.

كما يمكن الحصول على السيارة تويوتا كامري عن طريق نظام التقسيط بدفع مقدم يبلغ 2000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كامري سجل 194000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كامري أوتوماتيك.

السيارة تويوتا كامري متوفرة بلون خارجي سماوي.

نوع الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين.

السيارة تويوتا كامري مزودة بمكيف ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية ومقاعد كهربائية.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كامري مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0583126584 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966583126584. سيارة تويوتا كامري بمدينة الرياض: متاح للبيع سيارة تويوتا كامري أول إستخدام 2007 مستعملة للبيع في مدينة الرياض.

سعر بيع السيارة تويوتا كامري مستعملة 10000 ريال سعودي.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كامري 47000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كامري أوتوماتيك.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين.

السيارة تويوتا كامري متاحة بلون خارجي أبيض.

السيارة تويوتا كامري تحتوي على مكيف ومرايات كهرباء ومرايات ضم إغلاق وفرش جلد وفتحة سقف ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية.

السيارة مزودة براديو كاسيت وبلوتوث وحساسات أمامية وحساسات خلفية وقفل مركزي للأبواب ومقاعد كهربائية.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كامري مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0508853192 أو عن طريق الواتس آب على الرقم 00966508853192. تويوتا كورولا للبيع موديل 2010: متوفر للبيع سيارة تويوتا كورولا أول إستخدام 2010 مستعملة للبيع في مدينة حفر الباطن.

سعر بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة 9000 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كورولا أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كورولا سجل 82000 كيلو متر.

السيارة تأتي بقوة 1600 سي سي مع زوائد رياضية وكشافات ضباب وجنوط مقاس 15 سم.

السيارة مزودة بدفع أمامي وحساسات خلفية وريموت كنترول.

السيارة تويوتا كورولا متوفرة بلون خارجي فضي.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كورولا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 058357849 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966583857849.

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