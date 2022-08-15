نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ehsan.sa خطوات التسجيل في منصة إحسان كمستفيد جديد في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كثيرا ما يبحث أبناء المملكة عن خطوات التسجيل في منصة إحسان كمستفيد أو كمتبرع، حيث تعد هذه المنصة من أكثر المنصات الخيرية في المملكة التي تهتم وترعى العمل الخيري، وتقوم منصة إحسان بجمع بيانات الأشد احتياجا من المواطنين من الجمعيات الخيرية المختلفة، ويمكن التسجيل في المنصة عن طريق رقم الهاتف ورقم الهوية الوطنية، وتعتم المنصة في الأعمال الخيرية التي تقدمها للمستفيدين على التبرعات المادية والعينية التي يقدمها المواطنون محبو أعمال الخير في المملكة، والعديد من الجهات المانحة والشركات التي تتبرع لأعمال الخير.

التسجيل في منصة إحسان كمستفيد

ومن الإمكانيات التي تتيحها منصة إحسان إمكانية التسجيل في المنصة كمستفيد، كما يمكن كذلك التسجيل في ehsan كمتبرع، ولكن تضع المنصة شروطا للاستفادة من التبرعات المادية التي يقدمها فاعلو الخير في المملكة والمشاركين في الحملة الوطنية للعمل الخيري، وتتعلق هذه الشروط بالشفافية والاستحقاق، حيث ينبغي أن يقوم المتقدم بتقديم المستندات والوثائق التي تثبت أحقيته في التبرعات المقدمة من المنصة، وهذه الوثائق والأدلة يتم استخراجها من مكاتب التمية الاجتماعية في المناطق المختلفة، وعند قبول هذه المستندات يستطيع الراغبون في التقديم التسجيل بالمنصة عبر خطوات التسجيل التالية.

خطوات التسجيل في إحسان

ويمكن تلخيص خطوات التسجيل في المنصة في النقاط التالية:

أولا الدخول على رابط المنصة الإلكتروني ehsan.sa.

اختيار تسجيل جديد وإنشاء حساب.

تسجيل البيانات المطلوبة مثل الاسم والهاتف ورقم الهوية الوطنية والبريد الإلكتروني.

كتابة رمز التحقق.

تفعيل البريد الإلكتروني عن طريق الضغط على الرابط الذي تم إرساله في رسالة البريد الإلكتروني.

إدخال بيانات الحساب الشخصية مثل رقم الحساب البنكي الذي سيتم تحويل مبلغ الدعم المادي من المنصة.

الحملة الوطنية للعمل الخيري

وكان جلالة خادم الحرمين الشريفين قد قام بإطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري والتي تستهدف جمع العديد من التبرعات من القادرين على العطاء لمساعدة إخوانهم من المواطنين غير القادرين أو الذين يعانون من مشكلات صحية ويحتاجون لعلاج لفترات طويلة، وتتكفل منصة إحسان بالعديد من الأسر الغير قادرة في المملكة، ولا تكتفي المنصة بدعم غير القادرين من المواطنين بل امتدت أعمالها الخيرية لتكفل المقيمين الذين فقدوا عائلهم أو يعانون من مشكلات تتعلق بمصدر الدخل، وكان جلالة الملك سلمان قد سارع بالتبرع لحساب منصة إحسان لتشجيع المتبرعين على المشاركة في الحملة الوطنية للعمل الخيري، حيث كشفت المنصة أن جلالة خادم الحرمين قد تبرع بمبلغ وصل إلى 20 مليون ريال سعودي.