نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتائج التسكين المسارات في نظام نور 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازداد بحث طلاب المرحلة الثانوية عن خطوات الاستعلام عن نتائج التسكين في نظام نور الذي تعلنه وزارة التعليم في المملكة السُّعُودية في التخصصات الدراسية قبل بداية العام الدراسي، حيث يتيح هذا النظام إمكانية اختيار المسار الدراسي التخصصي الذي يرغب به الطلاب، لذلك نقدم لكم خطوات الاستعلام بالتفصيل في الفقرات التالية.

الاستعلام عن نتائج التسكين المسارات في نظام نور

نقدم لكم من خلال السطور التالية طريقة الاستعلام عن نتائج التسكين في نظام نور:

أولاً الولوج إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بنظام نور عبر الرابط التالي. إدخال بيانات تسجيل الدخول إلى الحساب. اختيار “تسكين المسارات”. بعد ذلك سوف تظهر صفحة جديدة تتضمن مجموعة الإرشادات الخاصة بنظام التسكين، يجب قراءتها أولاً ثم النقر على التالي. ثم الإطلاع على الرغبات الموضحة و اختيار الرغبة والمسار الذي يريده الطالب. وأخيراً سوف تظهر نافذة تتضمن نتيجة التسكين.

شروط التسكين في نظام نور

تشمل شروط التسكين في نظام نور على توافر النسب المطلوبة للتسكين، ونذكرها لكم في النِقاط التالية:

يجب أن يكون الطالب حاصلاً على 60% أو أكثر في العام الأول المشترك. يجب أن يكون الطالب حاصلاً على 20% في مقياس الميول. كما يجب أن يكون الطالب حاصلاً على 20% في المواد التخصصية في مواد العام الأول الثانوي. بعد ذلك يكون الاختيار على حسب أعلى الطلاب في القدرة على تحقيق هذه النسب. يجب أن يكون الطالب ناجحًا في كافة المواد الدراسية. ثم احتساب عدد المقاعد المتاحة في التخصص المرغوب فيه. وأخيراً يجب أن يكون الطالب ناجحًا في كافة المواد الدراسية الممتدة بالمسار الذي يرغب في التخصص به.

أنواع مسارات التخصص تتضمن مسارات التخصص الدراسية لطلاب العام الدراسي الأول ما يلي:

مسار الصحة والحياة.

علوم الحاسب والهندسة.

مسار إدارة الأعمال.

المسار العام.

تسجيل دخول نظام نور

يمكن تسجيل الدخول إلى نظام نور من أجل الاستعلام عن نتائج التسكين في نظام نور من خلال الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بنظام نور. إدخال البيانات الخاصة بتسجيل الدخول وهي اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق المرئي. بعد ذلك النقر على كلمة تسجيل الدخول.

إلى هنا نكون وضحنا لكم في هذا المقال خطوات الاستعلام عن نتائج التسكين المسارات في نظام نور 1444، وكذلك شروط التسكين في نظام نور، كما وضحنا لكم خطوات تسجيل دخول نظام نور.