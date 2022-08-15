نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حائل تعلن عن توافر وظائف التعاون للعام الجامعي الجديد 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الآن جامعة حائل بالمملكة العربية السعودية عن توافر وظائف التعاون للعام الجامعي الجديد، وهي وظائف أكاديمية بنظام التعاون للكفاءات العلمية. وذلك للمتقدمين من غير المنسوبين للجامعة للعام الجامعي الجديد 1444 هجريا.وقد أعلنت الجامعة عن بعض من الشروط، والتفاصيل الخاصة بالتقديم الآن على الوظائف الأكاديمية الخاصة بجامعة حائل. وقد أكدت على أن التوظيف بالجامعة الآن بنظام التعاون المؤقت.واليكم كافة التفاصيل الخاصة بالشروط الواجب توافرها في المتقدمين وكيفية التقديم للآن.مع العلم أن التقديم سيكون متاح لفترة بسيطة حتى يتم الاكتفاء من الأعداد المطلوبة من قبل جامعة حائل.

شروط التقديم في وظائف جامعة حائل 1444

يتم التقديم على وظائف جامعة حائل الأكاديمية الآن وفقا لبعض الشروط التي أعلنتها الجامعة وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

حاصل على المؤهل العلمي المطلوب للتقدم من جامعة معتمدة

في حال كان المؤهل من الخارج يجب معادلة الشهادة من وزارة التعليم

يجب أن يكون حاصل على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في أحد مجالات التخصصات الصحية

ألا يكون المتقدم قد أخل بواجبات الوظيفة التي يعمل بها أو قيد المسائلة أو صدر بحقه قرار تأديبي مخل بالآداب وشرف المهنة

أجتياز المقابلة الشخصية التي يجريها القسم العلمي إن وجدت

الاستعانة بخدمات التعاون لمدة فصل دراسي واحد فقط

القدرة على التعامل مع الأنظمة التعليمية الإلكترونية

الحصول على موافقة من جهة العمل للموظفين في القطاعي الحكومي والخاص وألا يتعارض وقت عمله كمتعاون مع وقته الأصلي

كتابة تعهد بعدم وجود عمل آخر بالنسبة لغير الموظفين

تخصصات اللغة الإنجليزية يجب فيها الحصول على درجة 5/5 ايلتس أو ما يعادلها

التقديم على وظائف جامعة حائل الأكاديمية 1444

يجب التأكيد على أن التعاون هو عقد مؤقت فقط ولا يعتبر التعاون توظيف أو وعد بالتوظيف.وينظر للطلب المتقدم بحسب الحاجة لكل فرع أو كلية. يجب أن تكون المستندات بصيغة pdf أثناء تقديمها.ويتم استبعاد أي طلب غير مكتمل البيانات أو المستندات أو لا تطابق بياناته الإلكترونية الواقع.يجب على المتقدم تحديد الكلية والقسم والتخصص والفرع الذي سيتقدم للعمل فيه. ويتم التقديم على موقع جامعة حائل الرسمي الآن وحتى يوم الخميس 20/1/1444 هجريا.

مدينة الملك فهد الطبية تعلن عن فتح باب التوظيف في الوظائف الإدارية والصحية والتقنية

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