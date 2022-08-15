نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برواتب خيالية.. أرامكو السعودية تعلن فتح التقديم لوظائف 2022 بدون خبرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب الكثير من المواطنين من الجنسين الرجال والنساء بالالتحاق في شركة أرامكو للعمل بها لكونها واحدة من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية وتوفر وظائف متعددة برواتب مجزية ورائعة مع حوافز مستمرة، وننشر لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني وظائف أرامكو السعودية الجديدة التي أعلنت عنها الشركة منذ ساعات قليلة في مختلف التخصصات وباب التقديم مفتوح الان امام الجميع للتقديم في هذه الوظائف.

وظائف أرامكو السعودية

في تخصصات عديدة ومختلفة يمكنك التقديم الان علي وظائف أرامكو السعودية حيث وفرت شركة أرامكو وظائف في تخصص الهندسة بجميع اقسامها ومنها الهندسة الميكانيكية وهندسة البترول والهندسة الكهربائية، وأيضا وظائف شاغرة في تخصص الفنون بجميع اقسامها مثل فنون الاعلام والتصميم الداخلي والجرافيكي وفنون اللغة العربية وباقي اقسام الفنون الأخرى.

من ضمن التخصصات المتوفرة في وظائف أرامكو السعودية تخصص العلوم بأقسامه المختلفة مثل علوم الكيمياء وعلوم إدارة المشاريع وعلوم إدارة الاعمال وأيضا يمكنك الالتحاق بوظائف في تخصص القانون بأقسامه مثل قانون العدالة الجنائية وقانون علم الاجرام وقانون الشركات والقانون الإسلامي والعديد من التخصصات المطلوبة التي أعلنت عنها شركة أرامكو السعودية.

شروط وظائف أرامكو السعودية لحديثي التخرج

ان يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية.

حصول المتقدم او المتقدمة علي درجة البكالوريوس.

بالنسبة لمن يعمل في مجال الهندسة والعلوم فان المعدل التراكمي المقبول 2 من 4 او 3 من 5 كحد أدني.

لمن يعمل في تخصصات القانون والفنون والعلوم الإدارية فان المعدل التراكمي المقبول كحد أدني 2.5 من 4 أو 3.5 من 5.

شروط وظائف أرامكو السعودية لذوي الخبرة

خبرة في التخصص الخاص بك لا تقل عن 3 سنوات.

حصول المتقدم علي درجة البكالوريوس او اعلي من ذلك.

حصول المتقدم او المتقدمة علي شهادة الثانوية او درجة الدبلوم.

اجتياز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية المحددة.

يمكنك الان التقديم علي وظائف أرامكو السعودية حيث وذلك من خلال موقع أرامكو الرسمي عبر متصفح الويب حيث توفر الشركة صفحة خاصة لحديثي التخرج للتقديم من خلالها وصفحة مختلفة لذوي الخبرة للتسجيل في الوظائف من خلالها.