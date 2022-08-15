نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العرض الأسبوعي لأسواق عبدالله العثيم بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض وتخفيضات مذهلة من أسواق عبدالله العثيم على جميع السلع الغذائية والأدوات المنزلية بالإضافة إلى الكثير من التخفيضات والخصومات الكبيرة على الأجهزة الكهربائية المنزلية والأجهزة الإلكترونية من خلال أسبوع التخفيضات داخل جميع فروع أسواق العثيم. عروض أسواق العثيم على الأجهزة الكهربائية المنزلية تخفيض على قدر ضغط كهربائي مقدم من كولين بسعة 10 لتر بسعر 375 ريال سعودي بدلاً من 439 ريال سعودي.

خصم كبير على مايكروويف مقدم من كيون ديجيتال بسعة 20 لتر بسعر 190 ريال سعودي حيث كان السعر قبل العرض 269 ريال سعودي.

متوفر صانعة قهوة مقدمة من نيكاي 3 في 1 بسعر 255 ريال سعودي فكان من قبل 439 ريال سعودي.

متاح صانع ساندوتش مقدم من أي تي سي بسعر 110 ريال سعودي بدلاً 149 ريال سعودي.

متوفر صانع طعام مقدم من جيباس 4 في 1 بسعر 140 ريال سعودي بدلاً من 179 ريال سعودي.

خصم على قطاعة خضار مقدمة من مولينكس بسعر 155 ريال سعودي حيث كان من قبل 199 ريال سعودي.

متواجد مضرب بيض مع عجانة مقدم من كولين بسعر 90 ريال سعودي بدلاً من 110 ريال سعودي.

تخفيض على خلاط مع 2 مطحنة مقدم من فيليبس بسعر 125 ريال سعودي بدلاً من 159 ريال سعودي.

متاح مكواة جاف مقدمة من تيفال كان السعر 110 ريال سعودي وأصبح بالعرض 90 ريال سعودي.

خصم على مروحة مقدمة من دوتس ستاند 42 بسعر 225 ريال سعودي فكان السعر قبل العرض من 289 ريال سعودي. عروض أسواق عبد الله العثيم على الشاشات الذكية متاح شاشة تلفزيون مقدمة من جيباس إل أي دي بحجم 32 بوصة بسعر 430 ريال سعودي بدلاً من 569 ريال سعودي.

متوفر شاشة تلفزيون مقدمة من أرو إل أي دي سمارت بحجم 50 بوصة بسعر 1150 ريال سعودي بعد أن كان السعر 1399 ريال سعودي.

يوجد شاشة تلفزيون مقدمة من شارب إل أي دي بحجم 32 بوصة بسعر 699 ريال سعودي بدلاً من 849 ريال سعودي.

متوفر شاشة تلفزيون مقدمة من ميكرو ديجيت إل أي دي بحجم 32 بوصة بسعر 399 ريال سعودي بعد أن كان 499 ريال سعودي.

متواجد شاشة إمبيكس إل أي دي سمارت بحجم 58 بوصة بسعر 1450 ريال سعودي فكان السعر قبل الخصم 1799 ريال سعودي.

متاح شاشة دورا إل أي دي بحجم 32 بوصة بسعر 499 ريال سعودي بدلاً من 599 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العرض الأسبوعي لأسواق عبدالله العثيم بالسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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