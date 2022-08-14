نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم مطالبة تكافل الراجحي | تسجيل دخول تكافل الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم مطالبة تكافل الراجحي، حيث تعد هذه الخدمة هي واحدة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها منصة تكافل الراجحي، حيث تعد منصة تكافل الراجحي أحد المنصات الهامة التي تتولي توفير حلول تأمينية علي أعلي مستوي وتكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في المملكة، وتهدف تكافل الراجحي إلى رعاية جميع العملاء والعمل علي تلبية احتياجاتهم وطموحاتهم بجميع مراحل الحياة، وتعد خدمة تكافل الراجحي خدمة هامة للمستفيدين تساعدهم علي تسريع إجراءات المطالبة التأمينية الخاصة به سواء كان تقديم المطالبة للتأمين الصحي أو لتأمين السيارات، ويتم التقديم علي الخدمة بشكل إلكتروني سريع، وسوف نوضح لكم خطوات تقديم مطالبة تكافل الراجحي.

تقديم مطالبة تكافل الراجحي

يتم العمل من جانب المستفيدين من خدمات تكافل الراجحي إلي تقديم مطالبة بتكافل الراجحي عن طريق تنفيذ الخطوات التالية:

يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني التالي: تكافل الراجحي.

الضغط علي تبويب (خماتنا).

النقر علي تبويب (تقديم مطالبة).

تحديد تقديم المطالبة (التأمين الصحي) أو (تأمين المركبات).

الضغط علي (التالي).

ويتم التقديم بخطوات للتأمين الصحي وتأمين المركبات كالتالي: يجب تسجّيل الدخول للمنصة وإدخال التفاصيل الخاصة بصاحب المطالبة. بعد أن يتم اختيار الشخص الذي يتم التقدّم له بمطالبة، يجب إدراج التفاصيل الخاصة بالمُطالبة من خلال ملء النموذج الإلكتروني الذي سيتم عرضه. يجب أن يتم رفع جميع المستندات الداعمة للمطالبة وسوف يُطلب منك أن يتم تحميلها. بعد أن يتم تحميل كافة المعلومات الداعمة، يجب أن يتم الضغط على “إرسال”.

ثم الضغط علي تأكيد تقديم المطالبة.

تسجيل دخول تكافل الراجحي

بإمكان جميع الأفراد والمنشآت تسجيل دخول منصة تكافل، بغرض الاستفادة من جميع الخدمات التي توفرها المنصة بشكل إلكتروني، ويتم تسجيل الدخول بهذه الخطوات: