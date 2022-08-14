نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف اشتري ايفون 13 برو ماكس الجديد وأجدد عروض التقسيط؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف اشتري ايفون 13 برو ماكس الجديد وهل هناك شركات في السعودية تسمح بالحصول على ايفون 13 برو Max 256 جيجا بايت بنظام التقسيط أم لا؟ فهناك خلال هذا العام عدد كبير من منافذ البيع قدمت خدمات متميزة إلى عملائها لتمكينهم من أشراء أحدث إصدار شركة أبل وهو ايفون 13 برو ماكس الجديد، وقد أجابت تلك الشركات على أسئلة كثيرة منها كيف اطلب ايفون ١٣ بألوانه المختلفة وما هي شروط تقسيط موبايل ايفون 13 pro max وقد أتاحت شركة زين السعودية خدمات التقسيط بالتعاون مع البنوك الحكومية، وسوف نقدم تفاصيل ايفون ١٣ برو ماكس زين 1444.

كيف اشتري ايفون 13 برو ماكس الجديد

خدمة شراء الأجهزة بسعر الكاش وليس بنظام التقسيط من خلال شركة زين متاحة من خلال العديد من الوسائل، وأولى تلك الوسائل هي زيارة أحد فروع شركة زين المنتشرة في جميع الأنحاء بالمملكة، وتقديم طلب الشراء والحصول على الجهاز مع الضمان، ولمعرفة أقرب الفروع يمكن التواصل مع خدمة عملاء زين أو زيارة الموقع الإلكتروني.

ولكن عند سؤال كيف اشتري ايفون 13 برو ماكس الجديد بنظام التقسيط من خلال زين بالسعودية فهناك ينبغي معرفة أبرز الشروط المطلوبة والتي تُطبق على عملاء الشركة أي الحاصلين على خطوط وتم تفعيلها، فعند سداد الدورات الفوترية وعدم وجود مديونة على العميل لدى الشركة فيمكن الحصول على الجهاز.

تقسيط ايفون 13 برو Max زين

تعد شركة زين واحدة من أهم شركات الاتصالات، وقد أطلقت جميع مواصفات ايفون 13 برو Max للعميل وأتاحت الألوان المتاحة من هذا الإصدار من خلال الموقع الإلكتروني، ولا بد أن يتواصل العميل مع البنوك السعودية المعتمدة لدى الشركة للحصول على الجوال في غضون 48 ساعة من الشراء، وإذا كان لديك بطاقة ائتمانية سارية المفعول فهنا يمكن الحصول على أقساط ايفون 13 برو ماكس بدون فوائد.

ومن أجل الاستفادة من برنامج التقسيط لا بد من التواصل مع البنوك المشاركة فقط، إذ أن الشراء من خلال البطاقة الائتمانية التابعة لأي بنك آخر تؤهلك فقط إلى الشراء بسعر الكاش وعدم الانضمام إلى برنامج التقسيط من زين في السعودية.