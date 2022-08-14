كيف تقسيط موبايل ايفون 13 pro max من زين السعودية؟

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عمر شويل - جدة تقسيط موبايل ايفون 13 pro max هو واحد من أهم الخدمات التي قامت بتقديمها شركة زين في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى إمكانية تقسيط ايفون 12 برو Max بالتعاون مع البنوك في السعودية، وقد اعتادت الشركة على استقطاب العملاء من خلال العروض المميزة التي تطرحها بين الحين والآخر، لهذا كثر السؤال عن كيف اطلب ايفون ١٣ من الشركة وأيضًا كيف اشتري ايفون 13 برو ماكس الجديد بدون فوائد، لهذا نقوم بمتابعة كافة التفاصيل التي تخص عروض ايفون ١٣ برو ماكس زين بالتفصيل.

تقسيط موبايل ايفون 13 pro max

هناك العديد من الأنظمة والباقات لدى شركة زين المتوفر بها إمكانية تقسيط جهاز ايفون 12 أو أي أجهزة أخرى بشرط أن تكون من الأجهزة التي تدعم تقنية الجيل الخامس الجديدة، ويمكن تقسيط موبايل ايفون 13 pro max بشروط متعددة وخصوصًا بعد الاشتراك في برنامج تقسيط مع باقات شباب المفوترة.

شروط تقسيط موبايل ايفون 13 pro max من زين

أكدت الشركة على ضرورة أن يكون سعر الأجهزة لا يقل عن ألف ريال سعودي للموافقة على طلب التقسيط من خلال شركة زين بالتعاون مع مجموعة من البنوك، كما ينبغي الحصول على بطاقة ائتمانية من أجل الموافقة على طلبك على أن تكون تابعة للبنوك المعتمدة لديها، وعند التواصل مع المصرف لا بد أن تكون الفترة لا تقل عن يومين من تاريخ الشراء لتحويل المعاملة إليه، وفي هذه الحالة ستحصل على خدمة التقسيط بدون فوائد.

شروط زين لتقسيط الجوال

أما عن الشروط والأحكام الخاصة بشركة زين للقبول في برنامج تقسيط الأجهزة فهي تم طرحها من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، إذ أنها أكدت على أن آلية الاستبدال أو إلغاء الطلب تعود إلى شركة زين وليس إلى البنوك المشاركة، كما أن العميل لا بد أن يحصل على بطاقة ائتمانية سارية للحصول على التقسيط، ولا يمكن استخدام البرنامج في حال استخراج بطاقة ائتمانية مسبقة الدفع من خلال البنك المشارك ومن بينها بطاقات البنك الراجحي أو بطاقات بنك الرياض بالإضافة إلى بطاقات البنك السعودي للاستثمار وغيرها من البنوك.