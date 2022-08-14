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عمر شويل - جدة تسجيل محتاج كمستفيد على منصة احسان الخيرية ehsan.sa وكذلك التسجيل كمتبرع، وصرف أموال التبرعات في مصارفها الشرعية للمحتاجين وعلى رأسهم المحتاجين من مستحقي الضمان والأسر الفقيرة والأشد حاجة والمطلقات والأيتام، وكذلك سداد ديون الغارمين بالسجون، حتى يتم التمكن من التخلص من عبء المديونية، هذا وقد تعاظمت عملية البحث عن طريقة رفع إيقاف الخدمات للمحتاجين، أما عن ماهية منظومة منصة جميعة احسان للعمل الخيري وكيفية وطريقة وشروط التقديم على المنصة، طريقة رفع تعليق الخدمات للاستفادة من منصة إحسان، وذلك عبر رابط بوابة موقع ناجز najiz.sa العدلية الإلكترونية، هذا وقد تم انطلاق فاعليات المنصة مع بداية رمضان، كما تنامى البحث عن طريقة وكيفية التسجيل والتقدم على منصة احسان التابعة لمنظمة سدايا الخيرية، حيث تقوم المنصة بتلبية الاحتياجات الفعلية للمحتاجين من مواطني المملكة، وذلك بعد تلق التبرعات من الجهات والمؤسسات والأفراد.

تسجيل محتاج على منصة احسان ehsan.sa شروط استحقاق برامج “تيسرت – فرجت” سداد ديون غارمين

أما عن التساؤل الذي يتردد مؤخراُ، عن ما هي منصة إحسان الخيرية، فسنجيب من خلال هذا التقرير غن أهداف المنصة وماهيتها، علي منصة احسان 1443 هو ما يبحث عنه مواطني المملكة العربية السعودية من الأسر الضمانية والمحتاجين والمتبرعين، خاصة بعد انطلاق الدورة الثانية من الحملة الوطنية للعمل الخيري مساء يوم الجمعة 7 رمضان 1443، الموافق 8 أبريل 2022، والذي استقبلت فيه المنصة تربع سخي من خادم الحرمين وولي عهده بمبلغ 50 مليون ريال، وبعدها انهالت التبرعات ليغلق اليوم الأول من الحملة بتبرعات جاوزت 260 مليون ريال سعودي.

التبرع لسداد دين غارم “رجال ونساء”

تتيح بوابة فرجت على منصة إحسان للعمل الخيري التفريج عن كرب المسجونين من الغارمين سواء رجال أو نساء، والتي تسبب ديونهم في صدور أحكام عليم بالسجل لعجزهم عن سدان تلك الديون، لذلك وضعت منصة إحسان عن طريق “فرجت” وضعتهم بالفئات الأشد حاجة والأولى بالرعاية، حيث تقوم المنصة من خلال إحدى الجمعيات التابعة لها بسداد تلك الديون، والعمل على خروجهم من السجون بعد إسقاط الأحكام الصادرة بحقهم.

وتجدر الإشارة إلى أن منصة إحسان هي منظومة للأعمال الخيرية، وهي جمعية وطنية تأسست وانطلق بعد صدور الأمر السامي رقم “48019”، وذلك من خلال الاعتماد الـذكاء الاصطناعـي والمنظومة الرقمية لإدارة شئون المنصة، وتهدف المنصة إلى الارتقاء بالمشروعات الخدمية التنموية، والسعي الدؤوب على استدامة تلك الخدمات، وذلك من خلال مشاركة مجتمعية تضم بين طياتها المؤسسات والشركات وأصحاب الأعمال، وكذلك بالتعاون بين القطاعات الحكومية والمشروعات الخاصة، خاصة الغير هادفة للربح، وتهدف المنصة أيضا إلى تعزيز الدور الذي تقوم به المملكة غي ريادة المشروعات التنموية والخيرية.

منصة إحسان للعمل الخيري ودورها في تنمية المجتمع

وتجدر الإشارة إلى أن منصة احسان تتميز بأنها في متنـاول المواطنين والشركات والمؤسسات، حيث تعمل المنصة على سهولة عملية التبـرع فـي أي وقت ومن أي مكان، هذا وتتيح المنصة مجالات متنوعـة وعديدة لفـرص التبرع، والتي تشمل جميع مجالات العمل الخيـري، هذا وتتبع المنصة في أسلوب إداراتها أعلى المعايير الشفافة سواء كانت إدارية أو مالية.

المستفيدين من منصة احسان للأعمال الخيرية ومجالات التبرعات

القطاع التعليمي للطلاب والطالبات.

الحماية الاجتماعية للأكثر احتياجا.

القطاع الصحي لعلاج المرضى والعمليات الجراحية.

إغاثة المحتاج والتعاطي مع الفئات الأولى بالرعاية.

المشروعات البيئية والتنموية.

مساعدة الطلاب والطالبات المحتاجين في مراحل التعليم المختلفة لاستكمال رحلة تعليمهم.

رفع مستوى المعيشة وتوقير حياة كريمة للمواطنين.

سداد ديون الغارمين والغارمات والمسجونين بسب ديونهم.

وغيرها من الأعمال الخيرية الأخرى العديدة.

كيفية الاستفادة والسجيل من منصة احسان ehsan.sa “سدايا”

ويتم ذلك من خلال الموقع الرسمي لمنصة جمعية احسان، ويتم تسجيل الدخول بالرقم المحمول، أما عن خطوات التقديم على منصة احسان، فهي سهلة ويسيرة وتتلخص في التالي:

الدخول على رابط منصة إحسان.

إضافة اسم الراغب في التقديم.

إضافة البريد الإلكتروني في الخانة المُخصصة لذلك.

كتابة رقم الهاتف المحمول.

كتابة رمز التحقق.

الضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد.

اللجنة الشرعية لمنصة احسان هذا وقد تم تأسيسي لجنة شرعية لمنصة احسان للأعمال الخيرية، وتضم هذه اللجنة في عضويتها عدد من الأعضاء البارزين في هيئة كبار العلماء بالمملكة، كما تضم أيضا أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة، أما عن أهداف اللجنة الشرعية للمنصة، فتتلخص في الإشراف على المنصة، والتأكد من الالتزام الشرعي وتطبيق الأحكام الشرعية في ‘إدارة الأعمال الخيرية والتنموية، وكذلك الأمور المُتعلقة بالزكاة والصدقة، وجميع الخدمات والمعاملات التي تقوم بها المنصة، هذا ويرأس اللجنة الشرعية للمنصة الشيخ الدكتور “عبد الله بن محمد المطلق” وهو عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء.

منصة احسان وطريق التسجيل كمستفيد

منصة احسان الوطنية للعمل الخيري

تبرعات الملك سلمان وولي العهد على منصة إحسان الخيرية

وتجدر الإشارة إلى أن التبرعات التي تلقتها المنصة بعد الدخول على رابط التقديم والسجيل على منصة احسان حتى وقت كتابة هذا التقرير قد تجاوزت مليار و760 مليون ريال سعودي، وجاءت الأرقام الخاصة بالتبرعات والمستفيدين من منصة احسان على النحو التالي:

التبرعات تجاوزت مليار و 760 مليار ريال سعودي.

المستفيدين أكثر من 4 مليون و585 ألف مستفيد.

عدد عمليات التبرع على المنصة أكثر من 22 مليون و825 ألف عملية تبرع.

شروط الاستفادة من منصة إحسان الخيرية

ويجب أن ننوه أن منصة إحسان للعمل الخيري تضم بين طياتها الجمعيات والمؤسسات الخيرية العاملة بالمملكة، كما أن المنصة لا تتعامل مباشرة مع طلبات المواطنين، ولكن التعامل يتم من خلال وسيط، وهذا الوسيط هو إحدى الجمعيات أو المؤسسات الخيرية المنوط بها تقديم الخدمة المباشرة للجمهور، ولكن يجب قبل ذلك أن يكون المستفيد قد قام بالتسجيل على منصة إحسان.

طريقة رفع تعليق الخدمات للاستفادة من منصة إحسان للأعمال الخيرية

وتجدر الإشارة إلى أن إيقاف الخدمات نقف حائل دون الاستفادة من منصة احسان للأعمال الخيرية، هذا وقد حددت الحكومة السعودية الخطوات الواجبة والألية المتبعة، وذلك لرفع تعليق الخدمات بصفة مؤقته، ويتم ذلك من خلال بوابة موقع ناجز التابعة لوزارة العدل، ويمكنك بهذا الإجراء استعادة الخدمات التي تم تعليقها، وذلك من خلال إعادة جدولة سداد المدفوعات والمديونيات.

هذا وقد حاولنا أن نقدم لكم شرح تفصيل عن منصة إحسان للعمل الخيري وأوحه وكيفية الاستفادة من المنصة، والفئات الأحق بالاستفادة، وكذلك قد شرحنا طريقة التقديم والتسجيل على المنصة برقم الهاتف الجوال، وفي حال كان لديكم استفسارات أو تساؤلات تخص تلك المنصة الجامعة لجمعيات العمل الخيري، يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات لطرح استفساراتكم.